Domani 28 settembre Lilio Rosato racconta i segreti del suono cinematografico nell'ambito del FONDIfilmFESTIVAL

È un appuntamento imperdibile per gli appassionati di cinema quello di sabato 28 settembre alle ore 21.00 nell’ambito del FONDIfilmFESTIVAL - Riviera d’Ulisse XXIII edizione: il formiano Lilio Rosato, uno dei più validi e apprezzati Sound Designer e Sound Editor del cinema italiano, che ha curato il suono di oltre 150 film, racconterà con l’ausilio di scene cinematografiche – mostrando prima il risultato finale e poi il girato sul set con il suono originale – i segreti del suo mestiere. Quattro volte candidato ai David di Donatello, Rosato ha collaborato con registi del calibro di Marco Bellocchio (tra i numerosi film: “Il traditore”, 2019, “Esterno notte”, 2022; “Rapito”, 2023), Marco Tullio Giordana (“La vita accanto, 2024), Michele Riondino (“Palazzina LAF”, 2023), Roberto Andò (“Una storia senza nome”, 2018), Daniele Luchetti (“La nostra vita”, 2011; “Io sono tempesta”, 2018), Edoardo de Angelis (“Perez”, 2014; “Indivisibili”, 2016); Mel Gibson (“La passione di Cristo”, 2004); Roberto Faenza (“Prendimi l’anima”, 2002), Giuseppe Tornatore (“La leggenda del pianista sull’oceano”, 1998), Dario Argento (“Il fantasma dell’opera”, 1998).

Al termine dell’incontro ci sarà una gradita sorpresa: l’Associazione Giuseppe De Santis è grata al Maestro Marco Bellocchio per averle concesso ben volentieri di proiettare a Fondi – a poche settimane dall’anteprima avvenuta all’81a Mostra del Cinema di Venezia – il cortometraggio da lui diretto “Se posso permettermi. Capitolo II” (2024), di cui Lilio Rosato ha curato il montaggio della presa diretta. Interpretato da Fausto Russo Alesi, Barbara Ronchi, Rocco Papaleo, Giorgia Fasce, Filippo Timi, Pier Giorgio Bellocchio, Fabrizio Gifuni ed Edoardo Leo, il film è una produzione Kavac Film con RAI Cinema, in collaborazione con Fondazione Fare Cinema e Fondazione di Piacenza e Vigevano. Si tratta del seguito del cortometraggio omonimo realizzato nel 2019 dal regista piacentino con i suoi allievi della scuola di cinema di Bobbio. Afferma Bellocchio: «Il cortometraggio è stato ideato e scritto da me ma poi rielaborato e in parte riscritto con gli studenti di “Bottega XNL - Fare Cinema” dell’anno 2023. Poi girato sempre con gli studenti e con dei grandi professionisti, come avviene tutti gli anni, e generosamente interpretato da attori eccezionali che sono entrati magnificamente nei ruoli in pochissimo tempo. È stato un bel gioco collettivo».