Oggi, sabato 29 settembre, cerimonia di consegna del Dolly d’Oro Giuseppe De Santis 2024

La XXIII edizione del FONDIfilmFESTIVAL - Riviera d’Ulisse XXII si concluderà, come di consueto, con la cerimonia di consegna del premio “Dolly d’Oro Giuseppe De Santis”, riconoscimento per le giovani leve del nostro cinema istituito nel 1999 e attribuito al miglior regista emergente dell’anno (autore di opera prima o seconda). L’appuntamento è per domenica 29 settembre alle ore 21.00 in Sala Carlo Lizzani presso il Complesso di San Domenico, sede del costituendo Museo del Neorealismo.

Con il premio – una statuetta in bagno d’oro che raffigura un dolly in miniatura, simbolo della cifra stilistica di De Santis – ci si propone di rinnovare l’attenzione che il regista del Neorealismo aveva sempre rivolto ai giovani che muovevano i primi passi nel mondo del cinema. Tra i vincitori delle precedenti edizioni figurano Paolo Sorrentino, Kim Rossi Stuart, Susanna Nicchiarelli, Alice Rohrwacher, Guido Lombardi, Claudio Giovannesi, Sidney Sibilia, Gabriele Mainetti, Damiano e Fabio D’Innocenzo, Ciro D’Emilio, Laura Samani.

Il vincitore dell’edizione 2024 è l’esordiente Alain Parroni, autore di “Una sterminata domenica” (2023), film con cui il trentaduenne regista nativo di Anzio ha conquistato il Premio Speciale Giuria Orizzonti e il Premio Fipresci Miglior Opera Prima alla Mostra del Cinema di Venezia, il premio come Film della Critica del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani e il Nastro d’argento SIAE per la sceneggiatura.

“Una sterminata domenica” mette in scena – con uno stile unico nel cinema italiano, con cui Parroni riesce a creare un universo di immagini e significatie a farlo uscire dai confini geografici della città di Roma – il mondo interno degli adolescenti, la difficile ricerca di un senso dell’esistenza, le paure e i conflitti che sorgono nel loro rapporto con la realtà.

Il regista sarà a Fondi per ricevere il premio affiancato da Giorgio Gucci (Alcor), co-produttore del film con Domenico Procacci e Laura Paolucci (Fandango), Fabrizio Moretti (Art me pictures), Rai Cinema e Wim Wenders (Road Movies).