La partnership tra Banca Popolare di Fondi e PRAXI entra nella fase operativa

La sostenibilità non è soltanto una questione etica ma un vantaggio competitivo concreto. Grazie alla collaborazione strategica tra Banca Popolare di Fondi e il partner tecnico PRAXI, le aziende italiane possono ora valutare il proprio livello di maturità ESG (ambientale, sociale e di governance) e accedere a soluzioni finanziarie dedicate, accelerandone il percorso verso la sostenibilità e incrementandone la competitività.

Questa sinergica partnership offre alle imprese un supporto tecnico e finanziario finalizzato alla redazione dei Bilanci di Sostenibilità, consentendo loro di affrontare con fiducia le sfide legate alla transizione sostenibile. Oltre all’adeguamento alle nuove regole, Banca Popolare di Fondi e PRAXI offrono alle imprese l’opportunità di trasformare le sfide della sostenibilità in opportunità di crescita e innovazione.

Consapevole del ruolo chiave che ricopre nel contesto sociale ed economico del territorio, Banca Popolare di Fondi si conferma partner affidabile e impegnato nella promozione di modelli di business sostenibili - dichiara l’Amministratore Delegato Gianluca Marzinotto. - La sostenibilità è ormai parte integrante dei valori della Banca, che ha abbracciato in modo completo i principi ESG, e il Consiglio di Amministrazione ha scelto di supportare attivamente le imprese nel loro percorso verso una gestione responsabile e sostenibile.

La collaborazione con PRAXI, leader nel settore della consulenza organizzativa, rafforza ulteriormente la capacità di Banca Popolare di Fondi di accompagnare le aziende in questo

percorso. Grazie alla profonda conoscenza del tessuto imprenditoriale italiano in oltre 55 anni di attività, PRAXI è in grado di supportare le aziende nell’adozione di pratiche sostenibili che non solo ne migliorano l’impatto ambientale e sociale ma ne incrementano anche la competitività sul mercato.

Siamo orgogliosi di collaborare con PRAXI in questa sfida cruciale - afferma il Presidente di Banca Popolare di Fondi Antonio Carroccia. - Condividiamo l’obiettivo di sostenere i nostri Clienti nel raggiungere livelli più alti di trasparenza e responsabilità, aiutandoli a cogliere le opportunità offerte dalla transizione verso modelli di business sostenibili. Abbiamo integrato i criteri ESG nei nostri valori e azioni concrete, come dimostra la recente implementazione della policy di diversità, equità e inclusione. Vogliamo essere un punto di riferimento per il territorio, promuovendo la sostenibilità come leva per la crescita.

In questo contesto, la partnership tra Banca Popolare di Fondi e PRAXI non costituisce solo una collaborazione tecnica, ma una vera e propria partnership strategica che mira a creare valore per le imprese, il territorio e la comunità, dimostrando che la sostenibilità è il futuro della competitività aziendale.