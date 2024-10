Resoconto del Consiglio comunale del 30 settembre u.s.

La seduta del Consiglio comunale del 30 settembre 2024 è stata aperta dal presidente Giulio Mastrobattista con l’invito rivolto all’assemblea di partecipare al disappunto, espresso anche ma moltissime personalità italiane, a seguito dei gravi attacchi contro la senatrice Liliana Segre durante il corteo pro Palestina a Milano.

Dopo un applauso bipartisan, i lavori sono entrati nel vivo con il primo punto all’ordine del giorno: l’approvazione dei verbali della seduta precedente (13 voti favorevoli e 4 astensioni).

Approvato il bilancio consolidato dell’esercizio 2023

La presidente della Commissione Bilancio Elisa Carnevale ha successivamente illustrato la relazione sul bilancio consolidato dell’esercizio 2023: un documento che aggrega i numeri del bilancio dell’Ente a quelli delle società controllate o partecipate allo scopo di avere una rappresentazione globale del patrimonio complessivo.

Tutti i dati illustrati, come ricordato dalla stessa, oltre ad essere stati inoltrati alla banca dati delle pubbliche amministrazioni sono integralmente consultabili nella sezione trasparenza del sito del Comune di Fondi.

Il punto è stato approvato con 15 voti favorevoli e 6 contrari (tutta la minoranza ad eccezione del consigliere Franco Cardinale assente).

Politiche sociali, lavori pubblici e cultura: approvata una maxi variazione di bilancio

La presidente Carnevale ha successivamente illustrato i dettagli di una corposa variazione di bilancio necessaria e indispensabile per trasferire nei capitoli dedicati una serie di finanziamenti erogati in favore del Comune di Fondi per l’assistenza familiare, il sostegno domiciliare per casi di disabilità gravissima, il supporto ai nuclei familiari con minori autistici e l’aiuto a persone con disagi psichici. Per quanto riguarda il settore Lavori Pubblici e Ambiente, invece, la medesima variazione sottoposta all’attenzione dell’assemblea si è resa necessaria per un contributo provinciale destinato al Comune di Fondi per la raccolta differenziata, per un contributo regionale destinato ai servizi correlati al mantenimento degli uffici del Giudice di Pace e per l’organizzazione di eventi culturali e turistici a seguito della partecipazione ad appositi bandi. Un ultimo paragrafo della variazione ha interessato il trasferimento delle necessarie risorse nell’apposito capitolo per avviare il progetto di messa in sicurezza delle arterie cittadine per un valore complessivo di 710 mila euro di cui 400mila euro regionali.

Il punto è stato approvato con 15 voti favorevoli 6 astensioni.

Approvato il Dup 2025-2027

Il quarto punto all’ordine del giorno è stato illustrato dal vice sindaco Vincenzo Carnevale il quale ha spiegato all’assemblea come, rispetto alle linee programmatiche di inizio mandato, le novità sostanziali del Dup riguardassero prevalentemente il PNRR che ha portato l’amministrazione a inserire nel documento nuove opere e progetti inizialmente non preventivati.

Il punto, sostanzialmente una ratifica in Consiglio del medesimo testo approvato in giunta lo scorso 31 luglio, ha originato un lungo dibattito che ha interessato trasversalmente diverse argomentazioni.

Il consigliere Francesco Ciccone, in particolare, ha motivato la sua contrarietà al punto con la mancanza nel documento di una serie di progettualità quali la mancanza di parchi per bambini e di luoghi pubblici in cui fare sport, un piano del commercio mai decollato, la programmazione di mercati domenicali in centro o settimanali nella zona della 167 o l’attivazione di mercatini tematici nel centro storico. Lo stesso ha colto occasione per evidenziare come diverse commissioni di cui fa parte non si riuniscano da tempo per parlare di questioni sostanziali come le concessioni balneari, le attività produttive, l’emergenza incendi o la sicurezza urbana.

Sull’argomento è successivamente intervenuto il presidente della commissione Ambiente e Attività Produttive Raffaele Gagliardi il quale, per quanto di sua competenza, ha fornito alcune delucidazioni.

In merito alla proposta di spostare il mercato di via Mola di Santa Maria in centro, almeno una volta al mese, lo stesso ha spiegato come l’estensione lineare dei banchi sia tale da richiedere la chiusura di una grande quantità di arterie cittadine con grandi complicazioni in termini di viabilità.

Non abbiamo rinunciato al progetto – ha chiarito – ma abbiamo comunque preso del tempo per valutare anche quanto espresso dalle associazioni di categoria che ritengono la compattezza del mercato fondamentale. Per quanto riguarda le concessioni balneari – invece – eravamo in attesa di un indirizzo politico governativo che è arrivato soltanto dopo. Non dimentichiamo, infine, che le commissioni vengono convocate per valutare atti da portare in Consiglio.

Sul tema della sicurezza è invece intervenuto in prima persona il sindaco Beniamino Maschietto il quale ha chiarito come spesso Questura o Prefettura si trovino a redarguire amministratori che tendano a uscire dal perimetro delle proprie competenze ma di quanto sia intensa e proficua l’interlocuzione con tutte le forze dell’ordine.

Sullo stesso argomento il vice sindaco Vincenzo Carnevale ha aggiunto qualche elemento interessante dal punto di vista della videosorveglianza.

Salvo qualche sbavatura – ha riferito all’assemblea – oggi possiamo dire che il 99% delle telecamere urbane è perfettamente funzionante. A breve tutte le forze dell’ordine avranno accesso diretto h24 agli occhi elettronici, attualmente visionabili solo dalla polizia locale e questo darà un’importante accelerata alle fasi investigative. Su impulso del sindaco, l’Ente ha inoltre partecipato al bando “Sicurezza in Comune” per l’installazione di nuove telecamere nel centro storico.

Il consigliere Salvatore Venditti, definendo il Dup presentato un “documento troppo tecnico e poco politico, non in grado di dare risposte ai giovani intenzionati a rimanere in questa città dopo gli anni di studio”, ha espresso la propria contrarietà di voto.

Il punto è stato approvato con 14 voti favorevoli e 6 contrari.

Servizio di pulizia e igiene ambientale degli immobili dell’Ente: il servizio resta esternalizzato

Il presidente della commissione Lavori Pubblici Mariano Di Vito ha successivamente illustrato la relazione redatta dal dirigente del settore Giorgio Maggi sull’affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale di tutti gli immobili dell’Ente.

L’assessore al Bilancio Vincenzo Carnevale, a integrazione di quanto illustrato, ha spiegato come l’esternalizzazione del servizio sia l’unica soluzione percorribile vista anche l’impossibilità dell’Ente, tecnica ed economica, di assumere 12 persone per effettuare tali mansioni.

Il consigliere Luigi Parisella ha evidenziato come ogni servizio esternalizzato abbia, mediamente, un costo del 20-25% superiore rispetto ad un tipo di attività svolta in proprio.

Il punto è stato approvato con 15 voti favorevoli, 4 contrari e un astenuto (Salvatore Venditti).

Mensa e ampliamento cimitero: aggiornato il Programma Triennale delle Opere pubbliche

Il presidente della commissione Lavori Pubblici Mariano Di Vito ha successivamente illustrato i dettagli di due nuove opere pubbliche da inserire nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche per quanto riguarda l’annualità 2024 ossia l’ampliamento del cimitero comunale e la realizzazione di una nuova mensa all’interno dell’edificio scolastico.

Il punto è stato approvato con 16 voti favorevoli e 5 astensioni.

Intitolazione di quattro strutture sportive ad altrettanti cittadini

Con il settimo punto all’ordine del giorno, su proposta del consigliere Salvatore Venditti, l’assemblea ha deliberato all’unanimità di avviare le procedure per intitolare alcune strutture pubbliche comunali a compiante personalità che, nel corso del tempo, si siano distinte nel mondo dello sport. Nello specifico il Palazzetto dello Sport a Domenico Fiore, il campo di Madonna degli Angeli a Lidano Serapiglia e Gaetano Mazzaccone detto Gino, e lo stadio, attualmente denominato “Domenico Purificato” o altra struttura, ad Antonio Orticelli. La mozione ha inoltre impegnato l’amministrazione a ricordare tali personalità con un evento e con una targa commemorativa tale da esprimere il forte legame dei compianti cittadini con il territorio.

A seguito della relazione letta dall’assessore competente Santina Trani, che ha ricordato come per i cittadini deceduti da meno di dieci anni sia necessario il nulla osta del prefetto, l’approvazione all’unanimità della mozione è stata suggellata da un forte applauso collettivo.

Interpellanze e interrogazioni

A concludere i lavori una serie di interpellanze e interrogazioni: