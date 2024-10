Il 9 e 10 ottobre torna la tradizionale Fiera di Sant’Onorato

Mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre torna la tradizionale Fiera di Sant’Onorato che, anche quest’anno, interesserà il centro cittadino secondo il plateatico approvato nel 2021.

Il check point per l’accettazione e il posizionamento dei banchi sarà allestito, come da due anni a questa parte, presso l’aula consiliare “Luigi Einaudi”.

La fiera aprirà al pubblico dalle 15:00 di mercoledì 9 ottobre e chiuderà a mezzanotte di giovedì 10 ottobre.

Fervono, intanto, anche i preparativi religiosi che, come ogni anno, saranno coordinati dalla Parrocchia di San Pietro Apostolo.

La macchina organizzativa che precede la tradizionale fiera – commentano l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato e il presidente dell’omologa commissione Raffaele Gagliardi – procede a ritmo spedito. La priorità del settore competente e degli agenti del Comando di via Occorsio è che tutto si svolga in maniera ordinata offrendo un’esperienza piacevole tanto per chi acquista quanto per chi vende sui banchi come nei negozi.