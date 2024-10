Domenica il Fondi Cricket Club ha festeggiato nove anni di attivitÃ  con Torneo tra i piÃ¹ partecipati

Fondi Cricket Club - Atletico Diritti, Borgo Hermada, Royal Roma, Pomezia, Nita and Brothers ed altre tre formazioni selezionate tra gli appartenenti alla nostra Squadra hanno preso parte al Torneo svoltosi nella Città di Fondi Domenica 28 Settembre. Dalle ore 11 alle ore 18 il prato verde di Via Molelle, nella popolosa zona di San Raffaele, ha ospitato uno dei momenti sportivi più importanti di sempre, con il più partecipato Torneo di Cricket del sud pontino.

Ringraziamo di cuore la Federazione Cricket Italiana nelle persone del Presidente Fabio Marafini e del Segretario Kelum Perera per aver patrocinato l'evento, Lino Conti ed il Consorzio di Bonifica Lazio Sud per la fondamentale collaborazione. Il Consigliere Federale Gabriele Zanoli ed il Vice Presidente di Atletico Diritti Arturo Salerni hanno preso parte alla manifestazione, accompagnando Francescopaolo De Arcangelis nella Premiazione.

Un ringraziamento speciale lo rivolgiamo a tutta la nostra Squadra ed in particolare al Capitano Bilawal Habib, ai Volontari della Croce d'Oro Sud Pontino per aver seguito tutto l'evento, a tutto il pubblico. A conquistare la Coppa più ambita è stata la Nita and Brothers, al secondo posto si è posizionata la Roma Royal, terzo posto per il Fondi Cricket Club.



Il Fondi Cricket Club - Atletico Diritti inizia la propria attività agonistica nel Luglio del 2015 con un Torneo tenutosi sullo storico campo di Roma Capannelle. L’anno successivo partecipa, ed è la prima volta per una Squadra di Cricket del basso Lazio, al Torneo Interregionale Centro Italia, disputando una stagione entusiasmante coronata dalla doppia vittoria nello storico derby con il Pontinia.

La zona del sud pontino ha una grande presenza agricola. Qui si concentra la presenza di numerosi lavoratori provenienti da India e Pakistan (ma non solo). Sono proprio loro a rappresentare l'ossatura della squadra. Il Fondi Cricket Club – Atletico Diritti, nonostante le mille difficoltà pratiche, continua ad esistere ed a vedere i suoi ragazzi divertirsi indossando i nostri colori sui campi di tutta Italia, facendosi portavoce di quell’importante messaggio di integrazione e di amicizia, che si declina attraverso una delle più lingue universali più belle: lo sport.