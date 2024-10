Lo "Speciale Sant'Onorato 2024" Ã¨ disponibile in versione cartacea e digitale con contenuti multimediali

Anche quest'anno è stato pubblicato lo speciale Sant'Onorato 2024, dedicato al santo patrono della città di Fondi. La pubblicazione, come di consueto, sarà gratuita e distribuita in edicole e attività commerciali locali, oltre a essere fruibile in formato digitale Pdf interattivo, accessibile tramite il sito della Pro Loco Fondi e social media. La versione digitale offrirà contenuti multimediali esclusivi, come immagini e video, per arricchire l’esperienza dei lettori.

Un omaggio alla tradizione e alla fede fondana: Lo speciale di quest'anno pone l’accento su momenti chiave delle celebrazioni religiose e civili, tra cui la processione del busto di Sant’Onorato e la solenne concelebrazione eucaristica del 10 ottobre, presieduta dal Cardinale Angelo Comastri. Gli eventi principali includono la storica fiera di Sant'Onorato, trasferita 150 anni fa al 10 ottobre, che mantiene viva la tradizione del mercato agricolo e delle celebrazioni popolari.

Un viaggio multimediale tra spiritualità e cultura. Il Pdf interattivo dello speciale non si limita a narrare le tradizioni, ma include contenuti esclusivi come: Mostre itineranti sulla preghiera, organizzate dai Paolini in preparazione al Giubileo 2025;

Storie e poesie sulla vita di Sant'Onorato, figura di riferimento spirituale per la comunità fondana;

Il ricordo di momenti salienti come l'anniversario del trasferimento delle reliquie di Sant'Onorato nella Cattedrale di San Pietro e gli inni dialettali entrati nella tradizione locale.

Gli eventi sono stati inseriti nel programma delle manifestazioni della Regione Lazio e Visit Lazio, promuovendo la cultura e le tradizioni fondane a un pubblico più ampio. Oltre alle celebrazioni religiose, sono previsti anche eventi di carattere culturale, intrattenimento, trekking urbano gratuito aperto a tutti, nonché degustazioni di prodotti tipici locali.

La pubblicazione online potrà essere scaricata dal sito ufficiale della Pro Loco Fondi e quello dedicato all’evento http://santonorato.altervista.org/, offrendo a cittadini e turisti l’opportunità di partecipare alle celebrazioni, anche virtualmente, e di immergersi nel ricco patrimonio storico e religioso della città di Fondi.

Informazioni e contatti: Associazione Pro Loco Fondi – Tel. 329 776 4644 (anche WhatsApp).