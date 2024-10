L’Appia Antica protagonista delle Giornate FAI d’Autunno

Dopo l’apertura straordinaria degli appartamenti e del cortile della Giudea e di Villa Purificato, tornano le Giornate Fai d’Autunno che sabato 12 e domenica 13 ottobre interesseranno migliaia di siti in tutta Italia.

Quest’anno, dopo l’inserimento dell’antica arteria nella lista del Patrimonio mondiale dell’Unesco, riflettori puntati sull’Appia antica, in particolare nel tratto compreso tra Fondi e Itri.

A guidare i visitatori saranno gli apprendisti ciceroni dell’IIS “Gobetti-De Libero” di Fondi, del liceo scientifico “Alberti” di Minturno e del liceo statale “Leonardo Da Vinci” di Terracina. L’iniziativa sarà preziosa anche dal punto di vista didattico perché consentirà agli studenti pontini di approfondire e di conoscere meglio uno dei tratti della Regina Viarum meglio conservati d’Italia.

Il coordinamento della giornata è a cura del FAI Gaeta, sempre attento a promuovere siti di grande pregio storico-culturale in tutto il Sud Pontino.

Un sentito ringraziamento – commentano il sindaco Beniamino Maschietto e l’assessore alla Cultura e al Turismo Vincenzo Carnevale – va sicuramente al capo delegazione del Fondo per l’Ambiente Italiano Rita Carollo per aver scelto ancora una volta Fondi per promuovere le iniziative delle giornate FAI d’Autunno. Si tratta di un weekend molto atteso dagli amanti della storia, dell’archeologia e della cultura che porterà in città molti visitatori con importanti ricadute in termini di turismo e promozione del territorio.