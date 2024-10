Sabato 18 presentazione della monografia "Eduardo De Filippo tra legami di sangue e legami d'arte"

L’attore, l’autore e l’uomo: c’è tutto questo e molto altro nella monografia “Eduardo De Filippo tra legami di sangue e legami d’arte” che sarà presentata il prossimo 19 ottobre presso la sala conferenze del Castello Caetani.

L’autrice, la docente universitaria Giuseppina Scognamiglio, ha ricostruito in 104 pagine l’intreccio costante tra vita, palcoscenico e contesto storico-sociale di riferimento in cui ha preso forma un modello teatrale completamente nuovo ma, sin dagli albori, in continuo dialogo con il passato, il presente e il futuro.

Partendo da un’attenta ricostruzione delle vicissitudini biografiche e artistiche di De Filippo, sulla base delle ricche fonti documentarie e bibliografiche, il volume offre gli strumenti per comprendere appieno uno degli autori più prolifici e significativi del Novecento.

Durante l’incontro Giuseppina Scognamiglio dialogherà con Maria Luigia Marino, già presidente del Consiglio e dirigente scolastico. La chiacchierata letteraria sarà intervallata da momenti artistici e interpretativi a cura del Maestro Marco Parisella e dell’attrice Ottavia Orticelli.

Interverranno, oltre a Nicola Zambigli del Lions Club Fondi e Carmina Sepe dell’Università degli Studi della Terza Età, il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, l’europarlamentare Salvatore De Meo, il segretario generale del Comune di Fondi Anna Maciariello e l'assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale. L’evento è promosso dal Comune di Fondi nell’ambito delle iniziative culturali e di sostegno alla lettura in collaborazione con l’Università della Terza Età, il Lions Club di Fondi e il Sistema Bibliotecario del Sud Pontino.

Giuseppina Scognamiglio è docente di Letteratura teatrale italiana nell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. È autrice di numerose monografie. È membro del Consiglio scientifico del Master universitario di II livello in Drammaturgia e Cinematografia dell’Ateneo federiciano e del Comitato editoriale della Rivista di Letteratura teatrale (Pisa-Roma, 2008 e ss.). Dirige diverse collane editoriali.