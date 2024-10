Monumenti illuminati di blu per sensibilizzare alla prevenzione della Dislessia

La dislessia colpisce il 10% della popolazione mondiale ma il più delle volte viene rilevata tardivamente anche per questo promuovere iniziative di sensibilizzazione alla prevenzione è fondamentale.

Questa la principale finalità della campagna internazionale “Uniti per la Dislessia” alla quale, su richiesta della DISFAM (International Dyslexia and family organization) anche il Comune di Fondi ha aderito con apposita delibera di giunta.

Per dare maggiore visibilità ad un disturbo dell’apprendimento sempre più diffuso, a Fondi e in moltissime altre città del mondo, oggi 8 ottobre il campanile della chiesa di San Francesco sarà illuminato di blu turchese.

Un corretto iter diagnostico terapeutico – ricordano il sindaco Beniamino Maschietto e l’assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino – può essere fondamentale per fronteggiare situazioni che, se non individuate per tempo, rischiano di diventare più serie con importanti conseguenze nella crescita e nell’apprendimento.