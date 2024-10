Venerdì 18 presentazione del libro "Calici e Spicchi" di Antonella Amodio

Il 18 ottobre alle ore 20:00, presso il ristorante pizzeria Maruzzella di Fondi (LT), Antonella Amodio avrà il piacere di presentare il suo libro "Calici e Spicchi" con prefazione di Luciano Pignataro.

Un'opera che celebra l'arte della gastronomia e della viticoltura unendo i sapori della pizza e del vino.

Durante la serata, i partecipanti avranno l'opportunità di scoprire le storie e le curiosità dietro le ricette e i vini selezionati grazie all'intervento dell'autrice che condividerà la sua passione per la cucina e il mondo enologico.

Antonella Amodio è una professionista del settore enogastronomico con diverse collaborazioni di prestigio.

È co-curatrice della Guida “100 Best Italian Rosé” e autrice di articoli e interviste in vari redazionali. Inoltre, è referente per le regioni Campania, Molise e Basilicata della “Guida Essenziale ai Vini d’Italia” di DoctorWine.

Attualmente, collabora con il Touring Club Italiano come responsabile della Guida “Alberghi e Ristoranti d’Italia” per le stesse regioni e scrive redazionali sugli itinerari di gusto per la rivista Touring Club Italiano.

Ha anche collaborato occasionalmente con “Il Mattino”.

La serata sarà interamente dedicata alle eccellenze del panorama enogastronomico laziale e campano: un evento imperdibile che riunirà i principali protagonisti del settore in un’atmosfera di confronto e formazione.

L’evento vedrà la partecipazione dei proprietari di alcune delle aziende più rinomate, tra cui il Frantoio Orsini, l’azienda vitivinicola Villa Matilde Avallone e la fabbrica di liquore Izzi.

Queste realtà rappresentano l’eccellenza della tradizione e dell’innovazione enogastronomica delle rispettive regioni, contribuendo a valorizzare i prodotti tipici e la cultura culinaria locale.

La serata offrirà un’occasione unica per approfondire le diverse pratiche e filosofie aziendali, favorendo un dialogo costruttivo tra produttori, esperti del settore e appassionati.

Attraverso degustazioni guidate e presentazioni, i partecipanti potranno scoprire i segreti di produzione e le storie che si celano dietro a ogni prodotto, promuovendo così una maggiore consapevolezza e apprezzamento per le eccellenze enogastronomiche italiane.

Modererà l’incontro, che si terrà venerdì 18 ottobre presso il ristorante pizzeria Maruzzella di Fondi, in via Duccio Galimberti 18, Nicola Masotti.

Per ulteriori informazioni:

0771.511871/3467329538

maruzzellaristopizzeriafondi@gmail.com