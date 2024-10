Il “Mercato dei Borghi” prende forma: il sindaco Maschietto e l’assessore Stravato visitano l’area di via Mola di Santa Maria

A seguito di una settimana intensa per il settore Attività Produttive e per il Comando di via Occorsio, il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato hanno visitato l’area di via Mola di Santa Maria riscontrando un mercato molto ordinato, pulito e ben organizzato.

Merito del buon lavoro degli uffici, della cura con cui i commercianti allestiscono i banchi ma anche degli agenti che pattugliano la zona, effettuano verifiche, intercettano eventuali ambulanti irregolari, coordinano le attività e, con controlli a campione, supervisionano l’area mercatale affinché tutto avvenga nel rispetto della normativa e del disciplinare.

Al termine del tour, il sindaco Beniamino Maschietto e l'assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato hanno espresso grande soddisfazione per la situazione riscontrata ma anche per la buona riuscita dell’evento commerciale organizzato in occasione del Santo Patrono. Per il quarto anno consecutivo, la fiera ha infatti avuto una durata di due giorni con ricadute positive tanto per gli ambulanti quanto per i commercianti del centro. Nonostante la ricorrenza sia capitata quest'anno in due giorni infrasettimanali, il sole e il clima mite hanno incoraggiato anche molti avventori provenienti dai comuni limitrofi con un ottimo riscontro in termini di presenze.

Un lavoro di squadra – commentano i due amministratori – che abbiamo voluto premiare con un ringraziamento. La base logistica allestita presso l’aula consiliare si è confermata una buona soluzione, rapida e ordinata per gestire ben 130 operatori. Sembra scontato ma dietro alla fiera c’è un lavoro enorme e non scontato.

I due amministratori colgono l'occasione per ricordare alla cittadinanza l’appuntamento del 21 ottobre quando, alle 17:00 presso la sala conferenze del Castello Caetani, sarà presentato il progetto “Il mercato dei borghi”.