Sperlonga: tutto pronto per la Marathon “Sulla Via di Ulisse” del 20 ottobre

Tutto pronto a Sperlonga per il grande appuntamento con la Marathon “Sulla Via di Ulisse” che chiude due importanti challenge come il New Marathon Lazio e la Race Cup Mtb Centro Italia. La storia della gara, alla sua quinta edizione, dimostra come l’evento laziale sia ormai molto amato da tanti biker provenienti un po’ da tutta Italia, una sorta di momento finale della stagione delle ruote grasse, l’occasione per salutarsi e darsi appuntamento al nuovo anno.

Il numero di iscritti a una decina di giorni dalla gara toccava già le 200 unità, ma è presumibile che si andrà molto oltre considerando le ultime adesioni e gli elenchi che molte squadre, soprattutto quelle interessate alle classifiche dei circuiti, devono ancora presentare. Ha innato già dato la sua adesione Mattia Toccafondi, il portacolori della DMT Racing by Marconi che domenica ha chiuso al 6° posto la Marathon Est! Est!! Est!!! di Montefiascone e che sfiderà il campione uscente Emiliano Dominici (Gs Ciclotech), mentre al femminile sarà presente l’ex campionessa italiana Maria Cristina Nisi.

La sfida si concretizzerà sul percorso di 62 km per un dislivello di 1.600 metri, comprendenti anche un circuito di 25 km da ripetere due volte con continui cambi di pendenza, considerando soprattutto gli strappi di Rignano e Monte Porcignano. Questo per il percorso Marathon, per quello Granfondo la lunghezza è di 40 km per 1.100 metri.

Epicentro della corsa sarà Piazza Europa, da dove alle ore 9:00 verrà dato il via. Iscrizioni ancora aperte al costo di 40 euro con ritiro di numeri e pacchi gara dalle ore 7:30 nel centro storico di Sperlonga. Alle 13:00 le premiazioni finali, riguardanti i vincitori assoluti e i primi 5 di ogni categoria.

Per informazioni: Asd Aurunci Cycling Team, www.sullaviadiulisse.it