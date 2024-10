Marcucci chiede maggior tutela degli studenti dopo la chiusura della biblioteca nel turno pomeridiano

L'ennesima dimostrazione dello scarso interesse per la giunta a guida Forza Italia, per lo stato sociale e per i servizi ai cittadini.

Sono le dure parole con cui il capogruppo consiliare di Fratelli d'Italia, Avv. Stefano Enea Guido Marcucci, si scaglia a seguito degli ingiustificati giorni di chiusura pomeridiana della Biblioteca Comunale "Dan Danino di Sarra. Infatti i cittadini fondani nella giornata del 15 ottobre 2024 sono venuti a conoscenza della chiusura della Biblioteca comunale nei turni pomeridiani dal 14 al 16 ottobre 2024.

Ciò non è ammissibile. Salvo i giorni in cui erano previsti regolari lavori di ristrutturazione, queste chiusure impreviste e senza apparente ragione alcuna, pregiudicano il diritto allo studio e la possibilità di molti giovani fondani di usufruire di un luogo pubblico necessario per il proprio percorso universitario e scolastico. - E continua il consigliere meloniano - Tale disservizio non è nuovo da parte della Giunta Maschietto. Gli studenti fondani meritano di più!.

Già nei giorni scorsi il capogruppo di Fondi Vera ha mandato una nota per garantire una maggiore turnazione riguardante l'apertura della Biblioteca Comunale di Fondi.

“Condivido in pieno l'iniziativa del collega Ciccone e del suo movimento politico tanto che nella giornata del 15 ottobre 2024 ho protocollato una nota indirizzata al Sindaco, all'Assessore alla Cultura e al Presidente della Commissione Cultura per segnalare le criticità riscontrate e chiedere una maggiore apertura della struttura, auspicando una celere convocazione dell'apposita commissione, la quale non si riunisce dal mese di luglio 2023. Molto spesso manca la consapevolezza di quanto le biblioteche non siano solo luoghi secondari dove prendere in prestito i libri. Sono anche luoghi di aggregazione e di cultura, dove i giovani possono ritrovarsi dopo la scuola e rappresentano un ruolo fondamentale in una Comunità cittadina. Questo aspetto non deve essere assolutamente sottovalutato.

Avv. Stefano Enea Guido Marcucci