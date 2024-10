Domenica 27 tutti in marcia per la prevenzione con la II edizione di "Fondi in Rosa"

Domenica 27 ottobre 2024 la Città di Fondi si prepara a ospitare la seconda edizione di "Fondi in Rosa", un evento agonistico e di solidarietà dedicato alle donne e alla prevenzione contro il tumore al seno.

Dopo il successo del 2023, che ha visto la presenza di oltre 500 partecipanti, quest'anno l'iniziativa punta a coinvolgere ulteriormente la collettività con nuove associazioni partecipanti e tante significative iniziative.

Tra le novità più importanti la possibilità di effettuare screening presso il camper della Asl che stazionerà in Piazza De Gasperi dalle 9:00 alle 14:00.

L’evento sportivo e la camminata non competitiva

L'evento prevede una gara podistica di 9 Km e una camminata non competitiva a passo libero di 5,300 Km che si snoderà attraverso le strade del centro urbano di Fondi, unendo bellezza paesaggistica, sport e impegno sociale. La manifestazione è aperta a corridori esperti, ma anche a famiglie e alle persone che vogliono semplicemente passeggiare in compagnia.

La manifestazione è organizzata dall’ASD Olimpia Lazio, in collaborazione con il Comitato di Fondi dell’Andos, il patrocinio del Comune di Fondi, della Regione Lazio, del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e della ASL di Latina.

Screening e visite preventive

Il camper della Asl di Latina sarà presente in Piazza De Gasperi dalle 9:00 alle 14:00.

In questi orari sarà possibile effettuare visite senologiche alla presenza di un oncologo e di un infermiere semplicemente mettendosi in fila all’esterno della struttura mobile.

Dalle 9:30 alle 13:30, sarà inoltre possibile accedere a tutta una serie di ulteriori servizi:

informazioni sugli screening con la possibilità di prenotare mammografia, hpv/pap test e consegna provetta colonretto

counseling breve per indicazione e promozione sui corretti stili di vita (sana alimentazione, corretti livelli di attività fisica, prevenzione fumo e abuso di alcol)

⁠valutazione fattori di rischio per malattie croniche non trasmissibili (pressione arteriosa, glicemia, colesterolemia, calcolo BMI)

Come Partecipare

Il ritrovo è previsto alle ore 07:00 in Piazza Unità d’Italia ai piedi del Castello Caetani.

La partenza della gara competitiva è prevista per le 9:00. La gara non competitiva alle ore 9:15.

Per iscriversi è possibile recarsi presso il negozio Top Run di via Arnale Rosso e acquistare la maglietta ufficiale della gara al costo di 10 euro che saranno devoluti all’Andos Fondi.

Il significato dell’iniziativa

"Fondi in Rosa" non è solo una competizione, ma un vero e proprio movimento di solidarietà che unisce la comunità intorno a un tema di grande rilevanza sociale. Partecipare significa non solo correre, ma anche sostenere e regalare un sorriso a chi ha bisogno di sentire il calore e il supporto del prossimo.

In un periodo in cui la salute e il benessere sono più che mai al centro dell’attenzione, eventi come "Fondi in Rosa" ci ricordano che la solidarietà può fare la differenza e che, insieme, è possibile affrontare le grandi sfide della vita con forza e coraggio.

"Fondi in Rosa" nasce con l'intento di offrire un supporto non solo economico, ma anche morale e psicologico alle donne che si sono sottoposte a una mastectomia o ad altre operazioni oncologiche al seno. La gara è aperta a tutti perché la solidarietà non ha confini e ogni partecipante contribuisce a diffondere un messaggio di speranza.