L’assessore Carnevale risponde a Fondi Vera e FdI in merito alla Biblioteca comunale

Da giorni i social e la stampa sono invasi di post e comunicati sull’ingiustificata chiusura pomeridiana della biblioteca comunale di Fondi con l’aggiunta di un compendio sull’importanza della struttura per i giovani al di là del prestito librario.

Tra le varie criticità rilevate dall’uno e dall’altro gruppo politico di minoranza, la mancata convocazione della commissione Cultura nell’arco dell’ultimo anno e la scarsa attenzione dedicata alla struttura come luogo di aggregazione e socializzazione.

A Fondi Vera e Fratelli d’Italia – risponde l’assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale – vorrei far notare che la biblioteca comunale di Fondi garantisce un’apertura di 37 ore settimanali, di gran lunga superiore rispetto alla media di altre cittadine pontine e laziali (molte delle quali non hanno strutture analoghe e, molto spesso, se le hanno sono chiuse) e sensibilmente superiore rispetto a quanto previsto dal regolamento regionale che impone un’apertura di 36 ore settimanali di cui almeno la metà in orario pomeridiano. Questo per dire che anche il “settore al ramo” vorrebbe poter incrementare gli orari di uno spazio di aggregazione e socializzazione così ampio, rifornito e recentemente rimesso a nuovo ma si scontra quotidianamente con carenza di personale, problemi contrattuali, mancanza di fondi per disporre straordinari, malattie, ferie e ulteriori vicissitudini che rendono già difficile garantire un’apertura di 37 ore settimanali. Le proposte attuabili e intelligenti sono sempre ben accette ma, come ho già detto ai diretti interessati, aprire la biblioteca il venerdì pomeriggio e il sabato mattina, sarebbe meraviglioso, ma attualmente non è possibile. Bisogna anche imparare ad essere onesti con la popolazione, in particolare con i giovani. Posso dire però che l’amministrazione Maschietto ha investito molto nel centro multimediale “Dan Danino di Sarra” con lavori di climatizzazione e isolamento, messa a norma e in sicurezza e modernizzazione. Periodicamente, in collaborazione con le scuole e grazie al mondo dell’associazionismo, vengono organizzati bellissimi eventi che promuovono la lettura. I continui acquisti riforniscono quotidianamente un patrimonio librario che supera ampiamente i 30 mila volumi. Continueremo certamente a fare il possibile per migliorare i servizi ma, allo stato attuale, posso senz’altro dire che l’amministrazione Maschietto lascerà la biblioteca comunale molto meglio di come l’ha trovata nell’auspicio e nella speranza che nuove future assunzioni possano coronare questo sogno collettivo di aprire la biblioteca anche il sabato mattina. In merito alla convocazione della commissione consiliare, la funzione dell’organo è un’altra ma questo abbiamo già avuto modo di chiarirlo più e più volte in Consiglio.