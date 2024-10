Salva un bimbo di 6 mesi: premiato con un riconoscimento simbolico

Ero sul divano, ho sentito un boato spaventoso e sono uscito di corsa con la mia torcia da giardino senza capire per alcuni istanti cosa fosse realmente accaduto. Era tutto buio, nessuno aveva pensato ad accendere i fari delle auto, non si vedeva né capiva nulla.

È stata lei, la singolare abitudine di Vincenzo Trimarco di tenere sempre in casa una torcia da giardino, a salvare la vita del piccolo A, come lo chiamava sui social la sua giovanissima mamma volata in cielo a causa di quello stesso drammatico incidente avvenuto sulla provinciale per Sant’Anastasia lo scorso 31 agosto.

Destino? Forse. Certo è che sono state la prontezza d’animo di uno dei primi soccorritori arrivati per questioni di vicinanza residenziale al luogo dello scontro, assieme a quella luce artificiale nell’oscurità, a salvare la vita di un bambino di appena sei mesi.

A distanza di qualche settimana dall’accaduto, il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’amministrazione hanno voluto conferire un riconoscimento simbolico al cittadino fondano che, con “altruismo, coraggio, umanità e amore per il prossimo” ha permesso ad un neonato appena venuto al mondo di continuare a vivere.

Un racconto carico di dolore e sofferenza ma anche di speranza quello di Vincenzo Trimarco che, nonostante la concitazione e il buio totale di una notte di luna calante all’ultimo spicchio, è riuscito a mettere in atto tutti gli insegnamenti appresi durante il corso di BLSD.

Mentre tutti i passeggeri del veicolo erano stati sbalzati fuori dall’abitacolo, il piccolo A, che riposava nel seggiolino legato e ben assicurato al sedile anteriore, aveva infatti la gola stretta in un cappio che si era formato con le cinture. Vincenzo Trimarco lo ha trovato per caso, poco dopo aver sentito il polso dell’altro passeggero a terra. Un’esitazione di pochi secondi o la mancanza di uno strumento che rischiarasse la scena sarebbero risultati fatali.

Era completamente viola, sembrava non respirare – ha raccontato il soccorritore che di professione fa il farmacista - le linee guida in caso di incidente dicono di non toccare i feriti ma ancora pochi istanti e il bimbo non ce l’avrebbe fatta. Non avevo nessuno accanto, con una mano l’ho sorretto, con l’altra l’ho liberato, ho iniziato a muovergli gli arti, a massaggiargli delicatamente il petto, ad accarezzarlo e improvvisamente ha iniziato a piangere. Non ho fatto nulla, solo ciò che avrebbe fatto qualsiasi altro essere umano.

Vincenzo Trimarco è riservato e non ama i titoloni di giornale ma la sua storia e quella di un bambino salvato grazie a tanto coraggio e ad una torcia da giardino andavano divulgate e, come ha ripetuto il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, simbolicamente premiate per trasmettere un messaggio di speranza alla collettività: un racconto che potesse essere, come quella torcia in una notte di fine estate, uno spiraglio di luce in momento storico di brutture e oscurità.

Il piccolo A ha perso la mamma in quell’incidente ma oggi è con tutta la sua famiglia e ha una lunga vita davanti.