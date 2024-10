Vocella sul servizio di raccolta differenziata: tra disservizi e promesse mancate, la cittÃ  merita di piÃ¹

Sul futuro della raccolta differenziata e del servizio di igiene urbana a Fondi, la classe politica si gioca la propria credibilità. È inaccettabile che la maggioranza guidata dal Sindaco Maschietto ritenga che, fino ad oggi, le cose siano andate bene.

I premi assegnati al nostro Comune per le alte percentuali di raccolta differenziata raggiunte sono esclusivamente merito dei cittadini, che con serietà e impegno hanno aderito al sistema, e degli operatori che hanno lavorato con dedizione.

Non si può certo attribuire alcun merito all’amministrazione comunale, completamente assente negli ultimi anni.

Avevano promesso che con l'introduzione della differenziata le tariffe sarebbero diminuite. E invece, negli anni, la TARI è quasi raddoppiata. Questa è una situazione insostenibile, che pesa sulle tasche di ogni famiglia fondana.

Non possiamo accettare che a fronte di servizi così carenti si continuino a imporre costi così elevati.

È tempo di invertire la rotta.

Il servizio, così com'è strutturato, è fallimentare: la città è sporca, maleodorante, e i rifiuti abbandonati si accumulano sia in centro che nelle periferie. La salute pubblica è a rischio, il decoro urbano è ai minimi storici. L’amministrazione non è stata in grado di far rispettare gran parte del capitolato previsto nell’ultima gara d’appalto. I cittadini, giustamente, si lamentano quotidianamente per i continui disservizi, figli di una totale mancanza di controllo da parte delle autorità competenti.

Ma non ci limitiamo a denunciare il problema.

Crediamo fermamente che sia necessario un cambiamento radicale e lo proponiamo con determinazione. È giunto il momento di agire. Proponiamo l’apertura di un tavolo di confronto che coinvolga le forze sociali, le associazioni di categoria, i comitati civici, i comitati di quartiere e i cittadini volenterosi.

Questo per delineare insieme le soluzioni necessarie a migliorare il servizio, che verrà rinnovato a metà del prossimo anno.

Non possiamo più permetterci ritardi o soluzioni tampone.

La città di Fondi merita un sistema di gestione dei rifiuti moderno, efficiente e sostenibile. La partecipazione attiva di tutte le parti in causa è fondamentale per costruire un modello che funzioni davvero, riducendo le inefficienze e abbassando le tariffe. Chi nega che ci sia spazio per migliorare o è miope o agisce in mala fede.

Noi vogliamo una città più pulita e una riduzione delle tasse. Speriamo di non essere gli unici.

Fondi non può più attendere. È il momento di agire per il bene della nostra comunità.



Avv. Luigi Vocella

Consigliere Comunale e provinciale di Fratelli d’Italia - Fondi