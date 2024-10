Presentato il portale “Il mercato dei borghi” e per la prima volta in Italia gli ambulanti sbarcano online

È stato presentato ieri, presso la sala conferenze del Castello Caetani, il portale ilmercatodeiborghi.it che ha messo in rete diversi mercati laziali creando, per la prima volta in Italia, una vetrina virtuale per gli ambulanti del territorio.

Navigando sul sito è possibile effettuare un tour dell’area di via Mola di Santa Maria, individuare il posizionamento di ogni banco sulla planimetria, fare ricerche per categorie merceologiche, contattare i venditori direttamente su WhatsApp, ordinare la merce, chiedere informazioni, esplorare le pagine o i canali social dei venditori che li utilizzano e molto altro ancora.

Ad accompagnare la nascita del portale una imponente campagna pubblicitaria che sta promuovendo il mercato di Fondi tra radio, tv, web e carta stampata.

Portare sul web una realtà - hanno commentato il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato – che rappresenta il luogo della vendita tradizionale per antonomasia è una scommessa: un mezzo al passo con i tempi per promuovere ulteriormente l’area mercatale e portare nuovi avventori e, al contempo, offrire un servizio aggiuntivo ai frequentatori abituali. Dietro c’è un lavoro mastodontico che Ana Ugl ha portato avanti in dieci comuni con impegno e costanza, sfidando lo scetticismo degli ambulanti più tradizionalisti e le difficoltà di una professione che lascia poco tempo da dedicare a marketing e pubblicità.

L’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Fondi Antonio Ciccarelli ha invece ricostruito la storia strutturale del mercato, da quando era ubicato in centro all’approdo in via Mola di Santa Maria passando per via Liguria.

Nella consapevolezza che c’è ancora qualche intervento da effettuare - ha detto - abbiamo fatto del nostro meglio per offrire, oltre ai servizi digitali previsti dall’avviso pubblico a cui abbiamo partecipato, anche e soprattutto le opere che i commercianti attendevano da tempo, in primis illuminazione e punti di approvvigionamento elettrico per garantire la catena del freddo.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’ANA Ugl nelle persone del segretario Marrigo Rosato e del presidente nazionale Ivano Zonetti i quali hanno ringraziato l’amministrazione comunale per la fiducia accordata ricordando come, solo due anni prima, gli ambulanti stessero lottando contro la Bolkestein per preservare le concessioni che a Fondi saranno rinnovate fino al 31.12.2033 nel rispetto delle normative vigenti.