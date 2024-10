Azione in merito alle risposte dell'assessore alla Cultura Carnevale

Noi di Fondi in Azione, a seguito della risposta dell’assessore Carnevale in merito dell’utilizzo della biblioteca comunale e della sua affermazione che la biblioteca di Fondi ha un orario di apertura medio superiore alla media delle altre biblioteche della provincia, abbiamo fatto una piccola ricerca ed effettivamente rispetto la media delle biblioteche della provincia la Dan Danino si trova diciamo così, nella parte alta del tabellone.

Scorrendo però l’elenco notiamo che, a parte Formia che ha veramente un orario di apertura ridotto, e Terracina che ha i noti problemi già evidenziati dagli amici di Azione a Terracina, tutte le biblioteche dei comuni di maggiori dimensioni della provincia hanno tutti un orario di apertura al pubblico più lungo.

Latina, Aprilia, Cisterna hanno almeno 40 ore di apertura settimanale, alcuni sono aperti anche il sabato mattina e anche le biblioteche di Priverno, Roccasecca e Maenza hanno orari di apertura superiori a quello offerto dal Dan Danino di Sarra.

Certamente Ventotene e Campodimele hanno orari ridotti, ma le necessità e soprattutto le disponibilità in termini di risorse è notevolmente inferiore e una città come Fondi non si deve confrontare su tali realtà.

Riguardo il fatto della non convocazione della Commissione Cultura, è ormai un dato di fatto che le diverse commissioni consiliari, non solo Cultura, non si riuniscono se non molto raramente, e spesso la stessa maggioranza le diserta, come è avvenuto nella Commissione Sanità.

È un comportamento inaccettabile da parte di questa maggioranza, che non conosce evidentemente la parola trasparenza, e svicola sempre su questi argomenti, come ha fatto lo stesso assessore Carnevale dicendo che “la funzione dell’organo è un’altra”.

Ci spieghi a noi persone non addette al ramo in cosa consiste la Commissione Cultura, avendone lui piena conoscenza in merito. Nel frattempo l’assessore faccia in modo che le varie commissioni, e in particolare la Commissione Cultura, si riuniscano più spesso.