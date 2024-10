Giovedì 31 l'evento “Intelligenze (non) artificiali” con letture per bambini, incontri e laboratori

Come fai a sapere di non essere un robot?.

Gioca con questo interrogativo “Intelligenze (non) Artificiali”, la giornata non-stop di incontri, laboratori e letture per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, che si terrà giovedì 31 ottobre 2024 presso la biblioteca comunale di Fondi e, nel pomeriggio, presso la sala Carlo Lizzani, e che invita i più giovani a riconoscere le capacità uniche della mente umana anche nell’epoca della tecnologia e dell’A.I., l’Intelligenza Artificiale, con uno sguardo particolare ai libri e all’invenzione di storie. L’evento, promosso dal Comune di Fondi insieme all’Associazione Culturale “Leggimi Sempre” grazie ad un finanziamento regionale, è gratuito e si svolge in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova e il Parco Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, oltre che con gli Istituti Comprensivi “Amante”, “Garibaldi” e “Milani”.

Prosegue – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale - portando avanti su tre assi diversi, migliorie strutturali, arricchimento del patrimonio librario e iniziative volte a promuovere la lettura, il progetto di valorizzazione della biblioteca comunale. Per questa iniziativa, possibile grazie alla partecipazione ad un bando sovracomunale, ci siamo rivolti all’Associazione “Leggimi Sempre” che da anni dà prova di saper realizzare iniziative di qualità, capaci di coinvolgere in particolare i giovanissimi.

Si inizierà alle ore 9:00 con il laboratorio “Crea-Attiva-Mente”. La prof.ssa Maja Roch e il dott. Raffaele Dicataldo dell’Università di Padova (Dipartimento di Psicologia dell’Età Evolutiva e della Comunicazione) coinvolgeranno circa 100 alunni di scuola elementare e media in attività esperienziali e di gioco che confrontano scrittura naturale e artificiale.

Emergeranno le peculiarità dell’intelligenza umana, che si distingue sia da quella di altre specie animali, sia da quella artificiale per una caratteristica importante: la creatività - spiega Maja Roch.

Intelligenze (non artificiali) presso la Sala Lizzani alle 17.30

Sempre il 31 ottobre, la giornata proseguirà alle ore 17:30 con un pomeriggio gratuito di lettura e cinema per piccoli e grandi nella Sala “Carlo Lizzani” all’interno del Complesso di San Domenico (Largo L. Fortunato). Aprirà Leggimi Sempre, con la lettura di “Ossaspasso” (di Allan Ahlberg) in omaggio alla festa di Halloween, e alcune domande-gioco ai ragazzi in sala sull’identità e la creatività, tratte dai libri “Saremo tutti robot?” (di P. Baccalario, F. Taddia , M. Temporelli), “Io, persona. Apri guarda pensa” (di Ellen Duthie) e “Fammi una domanda” (di Antje Damm).

A seguire, Maja Roch e Raffaele Dicataldo dell’Università di Padova parleranno di povertà ed opportunità educative in Italia e in particolare del “caso Fondi”: le pagine da loro scritte per il libro “Nessuno escluso” (AA.VV., Cleup, 2023) in cui presentano i risultati di una ricerca sui 2.072 bambini da 0 a 6 anni di Fondi che nel 2021-22 hanno partecipato per un anno alle letture di “Biblioteche Volanti”, la manifestazione di Leggimi Sempre realizzata con i fondi del Cepell (MIC).

Subito dopo, proprio la proiezione del docufilm “Un anno di Biblioteche Volanti” di Giorgio Anastasio (2022, 35 min.) mostrerà i piccoli lettori di Fondi, ripresi mentre scoprono albi meravigliosi a Scuola, nei parchi e in Biblioteca tra il 2021 e il 2022.

Al termine verrà donato un piccolo dolce omaggio ai bambini e ai ragazzi partecipanti. Proseguirà sulla falsariga di “Intelligenze (non) artificiali” anche il ciclo di letture gratuite che Leggimi Sempre, dopo la giornata del 31 ottobre, proporrà in aula nel mese di novembre 2024 a otto classi di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado delle Scuole “Amante”, “Gonzaga”, “Milani”, “Purificato” e “Garibaldi”, tra albi illustrati, romanzi e libri-gioco.