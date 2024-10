Domenica 27 in Piazza De Gasperi un grande "Villaggio della Prevenzione" con screening e iniziative di informazione

Tutto pronto a Fondi per il “Villaggio della Prevenzione” che prenderà forma in Piazza De Gasperi domenica 27 ottobre, dalle 9:00 alle 14:00, in concomitanza con la competizione “Fondi in Rosa”.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Fondi, Andos Comitato di Fondi, Asl di Latina, Breast Unit e Olimpia Lazio, vedrà la partecipazione di un gran numero di associazioni con iniziative di informazione e sensibilizzazione.

Il Villaggio – spiegano i promotori - attraverso la presenza del personale medico ed infermieristico dell’ASL di Latina, vuole fornire alla comunità gli strumenti necessari per adottare comportamenti salutari e prevenire malattie. Informarsi ed agire in modo consapevole può fare la differenza nella qualità della vita di ognuno di noi.

Condurre stili di vita sani, con costante attività fisica e una dieta sana ed equilibrata – aggiunge la presidente dell’Andos Fondi Regina Abagnale - possono ridurre il rischio di incorrere in patologie tumorali. Altresì controlli periodici e adesione agli screening istituzionali possono individuare tempestivamente eventuali lesioni, permettendo interventi precoci ed aumentando la possibilità di cure meno invasive. Invitiamo tutti – conclude la stessa - a partecipare alla camminata di solidarietà e alle attività del "Villaggio" ed aiutarci a diffondere il messaggio dell’importanza della prevenzione ed educazione alla salute. Insieme possiamo costruire una comunità più sana.

Ad affiancare l’area dell’ASL, la presenza delle associazioni che sul territorio collaborano a diverso titolo con l’ASL di Latina e attraverso i loro progetti promuovono quotidianamente la salute della collettività: Croce rossa Italiana Comitato di Fondi, Avis di Fondi, Associazione Nadyr, AIDO, Fintred, I giullari della Gioia, Clown di corsia e Associazione Progetto Cuore.

Il programma

AREA ROSSA (Piazza Unità d'Italia)

Inizio e arrivo gara e camminata

ORE 7.00 Ritrovo Atleti

ORE 9.00 Partenza gara podistica

ORE 9.15 Partenza camminata

AREA GIALLA - Piazza Alcide De Gasperi

ORE 10.45 SALUTI AUTORITA'

ORE 11.00 PREMIAZIONI CLASSIFICATI GARA PODISTICA

Villaggio della Prevenzione

AREA CELESTE - Piazza A. De Gasperi - 9:00/13:30

Percorsi Asl Latina

A cura Breast Unit dell’ASL di Latina. Supervisione del Direttore della Breast Unit prof. Fabio Ricci

counselling senologico e presentazione PDTA Aziendali Breast Unit. Case Manager Marcella Schembari - Gazebo Breast Unit ASL Latina;

compilazione schede accesso visita e raccolta dati pazienti che necessitano di essere prese in carico dalla Breast Unit. Coordinatore Infermieristico Evangelista Fusco e CPSI Breast Unit Letizia Palombi, Fiorina Rapone e Marzia Alessandroni. Gazebo Breast Unit ASL Latina;

visite senologiche, a cura del personale medico della Breast Unit di Latina, senologhe dott.ssa Silvia Piroli e dott.ssa Annunziata Martellucci - Ambulatori Unità Mobile ASL Latina;

counselling e informazione sulle patologie oncologiche colon-retto e cervice uterina, oncologa Dott.ssa Maria Colonna Presidio Centro – Gazebo ASL Latina.

Screening oncologici – Prevenzione Attiva

A cura dell’UOC Prevenzione Attiva – UOSD Screening. CPSI Giada Arimaldi, Nicoletta Sportelli, Franz Ulrike

counselling di prevenzione secondaria sugli screening oncologici con prenotazione mammografia e HPV/PAP test - Gazebo ASL Latina e ANDOS Fondi;

consegna provetta screening colon retto - Gazebo ASL Latina;

counselling di prevenzione primaria per indicazione e promozione sui corretti stili di vita (sana alimentazione, corretti livelli di attività fisica, prevenzione fumo e abuso di alcol) – Gazebo ASL Latina;

valutazione fattori di rischio per malattie croniche non trasmissibili (pressione arteriosa, glicemia, colesterolemia, calcolo BMI) - Gazebo ASL Latina.

AREA ARANCIONE - Piazza A. De Gasperi - 9:30/13:30

Informazioni e orientamento alle attività a favore della promozione della salute

A cura delle associazioni

Ascolto – Supporto – Prevenzione: I progetti ANDOS Fondi – Gazebo ANDOS Fondi;

Progetti rivolti alle donne vittime di violenza - Gazebo Associazione Nadyr;

L’importanza delle manovre salvavita – Gazebo Croce Rossa Italiana Comitato di Fondi;

L’ importanza del donare il sangue - Gazebo AVIS Fondi;

Progetto Cuore. Un filo di lana che riscalda, unisce e allevia – Gazebo Associazione Progetto Cuore;

Pratica sportiva ed impegno sociale - Gazebo OLIMPIA Lazio;

Il percorso di un sì – Gazebo AIDO - FINTRED.

TRAINING