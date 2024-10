Martedì 29 XI conferenza per Fondi 2030 con l’obiettivo Cultura, tra spazi, servizi e condivisione

La Città di Fondi gode di un notevole “patrimonio culturale” storico, archeologico, paesaggistico, artistico. L’approccio ad un così rilevante giacimento culturale richiede un indirizzo strategico capace di produrre conoscenza, promozione e valorizzazione dell’identità anzitutto tra residenti e ciò che costituisce la Storia della Città stessa. Da questo assunto prenderà il via l’undicesima Conferenza tematica promossa dal Movimento di Partecipazione Politica Fondi Vera nell’ambito del ciclo di incontri “Fondi 2030”.

L’appuntamento in programma per Martedì 29 Ottobre, alle ore 19.30, presso la Sede di Via Roma al civico 64 sarà aperto come sempre da una Relazione a cura del Gruppo di Lavoro specifico guidato da Tina Di Fazio, vedrà la partecipazione di Associazioni del territorio e addetti ai lavori, e sarà chiusa dai saluti del Presidente di Fondi Vera, Francescopaolo De Arcangelis, e dall’intervento del Capogruppo Consiliare del Movimento civico, Francesco Ciccone.

La Cultura non è ascrivibile solo ai modelli teorici e accademici, ma assume peraltro il suo valore nella quotidianità della vita, nella pratica sociale, negli usi e costumi di una Comunità cittadina. L’attività culturale è per sua intrinseca natura espressione di uno specifico contesto storico, geografico. Ed è proprio per questo che l’ambito culturale va necessariamente relazionato e declinato in un indirizzo di politica con gli altri settori essenziali su cui promuovere un “modello di sviluppo” socio-economico coordinato ed integrato.

Il percorso Fondi 2030 continua e questo mese affronta uno dei temi che più ci stanno a cuore. Ne parleremo con chi ogni giorno produce cultura in questa Città, lavora alla crescita ed all’arricchimento dei giovani, è impegnato in progetti che spesso e volentieri aiutano le Istituzioni nella promozione del territorio - anticipa il Presidente De Arcangelis.