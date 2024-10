Vocella sui parchi giochi: l'abbandono delle famiglie e delle nuove generazioni da parte dellâ€™amministrazione

Non sono solo i disservizi della biblioteca comunale a penalizzare le giovani generazioni della nostra città. Un altro tema che evidenzia l'inadeguatezza dell’attuale amministrazione è l'assoluto disinteresse per le famiglie, in particolare quelle con bambini piccoli. Fondi manca completamente di un parco giochi degno di questo nome. Le aree attrezzate presenti, ormai da anni, versano in uno stato di degrado, diventando inevitabilmente luoghi di bivacco e vandalismo.

Mi chiedo, e chiedo all'amministrazione: quanto costerebbe creare a Fondi un parco giochi sicuro, moderno e accessibile, un luogo di svago per i più piccoli e di relax per le famiglie? In una città dove si spendono circa 15 milioni di euro per un teatro ancora chiuso dopo quasi 20 anni, perché non si è pensato di destinare parte di queste risorse per realizzare un’area giochi degna di una comunità che ha a cuore i propri cittadini?

È inaccettabile che le famiglie fondane siano costrette a recarsi nelle città limitrofe per offrire ai loro figli un posto dove giocare in sicurezza. Se davvero l’amministrazione intende puntare sul turismo e sul benessere della città, deve partire dai fondamentali: il rispetto e l'attenzione per le famiglie e per le giovani generazioni, che rappresentano il futuro di Fondi.

Un’amministrazione che non si prende cura dei più piccoli, che non investe nel benessere delle famiglie e che non pensa al futuro, non può durare a lungo. È il momento di cambiare rotta. Con Fratelli d’Italia, il cambiamento sarà reale: uno degli impegni prioritari per il futuro di Fondi sarà la creazione di un parco giochi all’altezza delle aspettative dei cittadini, un luogo sicuro, curato e inclusivo, dove i bambini potranno giocare e crescere serenamente, senza che le famiglie debbano percorrere chilometri per trovare un'area attrezzata.

Il nostro impegno è chiaro: Fondi merita di più, noi lavoreremo per garantire a tutti i cittadini, soprattutto alle famiglie, spazi di qualità e servizi efficienti.

Avv. Luigi Vocella

Consigliere Comunale Fondi (Fratelli d'Italia)