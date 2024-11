Tiero e Marcucci: Il Pd locale non può dare lezioni di buona sanità; dopo 10 anni di disastri si unisca nella battaglia del presidio Centro

Noi non facciamo passerelle ma da sempre affrontiamo i problemi stando a contatto con i territori. Relativamente alla necessità di potenziare l'ospedale 'San Giovanni di Dio' di Fondi, agli amici del Pd diciamo che non accettiamo lezioni. Soprattutto da chi ha gestito la sanità dal 2013 e fino all'inizio dello scorso anno. Non possiamo che ribadire il nostro giudizio negativo sulla gestione della sanità regionale negli ultimi 10 anni, con particolare riferimento ai servizi sanitari della provincia di Latina ed in primis l’ospedale di Fondi. Chi ha governato la nostra regione avrebbe dovuto essere più presente in realtà, come il San Giovanni di Dio di Fondi, lasciato alla dedizione e alla professionalità di medici e infermieri ma privi di servizi. L’ospedale di Fondi è l’esempio di una politica fatta a tavolino e di una riorganizzazione che non ha tenuto conto delle caratteristiche del nostro territorio. E’ stato il simbolo di una mala gestione sanitaria che ha imperversato negli anni scorsi. L’intero presidio Centro è stato impoverito in termini di servizi, rendendo più difficile l’assistenza sanitaria in un’area piuttosto popolata e che durante la stagione estiva vede raddoppiare se non triplicare la propria utenza.

Il nostro territorio ha pagato un prezzo troppo alto per l’arroganza e l’incompetenza di chi è rimasto per anni chiuso nelle stanze dorate del potere, lontano dalla vita reale.

Ora è arrivato il momento di affrontare in maniera sinergica le problematiche e cercare di dare risposte concrete ai cittadini. Il San Giovanni di Dio deve essere potenziato e non abbandonato a sé stesso. Pensiamo al bisogno urgente di rafforzare il Pronto Soccorso e di tutti i servizi annessi e di supporto.

Rispetto al passato c'è un innegabile cambio di passo. Abbiamo avanzato al presidente Rocca la proposta di istituire un presidio Centro, modificando il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera 2024-2026. Un'istanza che ha trovato concorde il nostro governatore. Verrà rilanciata la Chirurgia d'elezione presso l'ospedale di Fondi, soprattutto per quanto concerne la bassa e media intensità. Così come saranno potenziati altri servizi indispensabili come la Medicina e la Rianimazione. Noi affermiamo da sempre che quando si parla della salute delle persone non deve esserci differenza di colore politico: tutti dobbiamo remare nella stessa direzione. Ci auguriamo di trovare gli amici del Pd dalla stessa parte. Quella di chi ha a cuore gli interessi degli utenti e del territorio.