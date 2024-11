Incontro e Confronto CPIA 10 e Corso Serale per Adulti dell’I.I.S. “Gobetti – De Libero”

Il giorno 30 ottobre u.s. in occasione dell’Open Week, c’è stato un INCONTRO e un CONFRONTO tra il CPIA 10 sede di Fondi, coordinato dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Daniela Caianiello, e Il Corso Serale per Adulti dell’I.I.S. “Gobetti – De Libero”, rappresentato dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Tina Immacolata Abbate. L’obiettivo è stato quello di visitare gli spazi, conoscere il corpo docente e confrontarsi con gli studenti iscritti. Gli alunni del I Livello di Fondi, CPIA 10, sono stati accompagnati dai docenti: Gemma Marzano, Antonio Fedele e Maria Concetta Ciccone. Ad accogliere i ragazzi i Professori Fabrizio Di Sarra e Smith Fortunato Corina. L’obiettivo della continuità verticale, attività programmate e deliberate nel PTOF, è dunque quello di comunicare e realizzare un vero “ponte” di esperienze condivise e continuità formativa che accompagni l’alunno nel passaggio al successivo ordine di scuola. L’impostazione didattica di questo evento è stato quello di favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere la passione per la ricerca di nuove conoscenze di ogni singola persona sul piano cognitivo e culturale, affinché possa affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali, presenti e futuri.

La scelta della scuola superiore rappresenta un momento delicato nel percorso di vita, una decisione molto importante per il loro futuro. Non sempre è facile scegliere il percorso giusto, ecco perché è importante rendere reale la continuità nel passaggio dalla scuola media I grado, CPIA 10, a quella della scuola secondaria II grado.

La finalità ultima di questa iniziativa nasce, dunque, per comunicare e diffondere l’integrazione, la socializzazione e l’orientamento di ogni alunno. La scuola è chiamata a fornire le risorse necessarie ad ogni individuo per sviluppare le sue potenzialità, radicare nel sapere la sua realizzazione personale e riuscire a vivere, e lavorare nella knowledge society.