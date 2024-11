La II edizione dellâ€™Halloween Park Ã¨ stata un successo con centinaia di presenze

Grande successo per la seconda edizione dell’Halloween Park, il più grande villaggio delle zucche in città, che ha preso vita dal 29 ottobre al 1° novembre tra via Liguria e Piazza De Gasperi.

Quattro giorni di intrattenimento, giochi all' aria aperta, decorazioni a tema, fantasmi e spettacoli terminati con la donazione di 3 tonnellate di zucche, allo scopo di contrastare ogni forma di spreco alimentare, e l’acquisto di nuove attrezzature per il Parco Nicholas Green, già messe a disposizione della collettività.

Siamo veramente contenti – ha commentato Danilo Pannozzo, presidente dell’Associazione ItalYoung che gestisce il parco per l’educazione stradale - della risposta del pubblico e della generosità delle persone che, con le numerose donazioni, hanno consentito di migliorare il servizio offerto. Abbiamo acquistato presso un’attività locale un nuovo kart e un dondolino e apportato piccole migliorie in un’area vastissima che richiede tante risorse ed energie. Voglio inoltre ringraziare gli sponsor e tutti coloro che hanno collaborato ad un’organizzazione complessissima. In particolare – ha concluso – parlo di Franco Ortobello e Del Prete Srl per la donazione delle zucche, dello chef Fausto Ferrante per la preparazione dei dolci alla zucca e degli artisti che hanno dato vita ad un grande spettacolo inedito nella nostra città.

Il sindaco Beniamino Maschietto e il vice Vincenzo Carnevale, che hanno fatto visita al villaggio, hanno raccolto l’entusiasmo delle scuole partecipanti ed espresso grande apprezzamento per il programma.

Vedere - ha aggiunto l’assessore all’Arredo Urbano e al Verde Pubblico Stefania Stravato - dopo anni di inattività un parco, che è una risorsa grandissima per la nostra città, prendere vita è una soddisfazione grandissima. Vedere centinaia di bambini correre sui kart, in sicurezza, tra le zucche, musica e divertimento è stato bellissimo. A nome di tutta l’amministrazione sento di ringraziare l’associazione e tutti coloro che vi collaborano non solo per l’organizzazione del grande villaggio delle zucche ma anche per le numerose attività quotidiane.

Il Parco Nicholas Green dal mese di novembre sarà aperto con i seguenti orari: