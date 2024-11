Sabato 9 la festa di inaugurazione per il MC Donald’s di via Appia

Finalmente in programma l’inaugurazione del nuovo MC Donald’s di Fondi, un nuovo mondo a misura del cliente nel rispetto della qualità enogastronomica e della sostenibilità ambientale. Sabato 9 novembre il ristorante, sito in via Appia km 118+200, sarà teatro di una “Festa di Inaugurazione”, nel segno dello slogan “Mc Donald’s insieme a te per l’ambiente”.

A partire dalle ore 16 e fino alle 19.30 sono previsti giochi educativi per imparare a salvaguardare l’ambiente, un laboratorio di orto didattico per i più piccoli, trucca-bimbi, animazione, laboratorio di piantumazione a tema green e tante sorprese. Un evento imperdibile, alla presenza di vari artisti e con un intrattenimento musicale di livello, per festeggiare la nuova apertura del MC Donald’s di Fondi. L’appuntamento è per sabato 9 novembre, dalle 16 in poi, nel ristorante di via Appia km 118+200.