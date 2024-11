La Pro Loco ricorda i 50 anni del Premio Nazionale Teatro Fondi "La Pastora"

Il 10 novembre 1974 nasceva ufficialmente il Premio Nazionale Teatro Fondi "La Pastora", istituito dal maestro Domenico Purificato con l'obiettivo di promuovere e sostenere la drammaturgia italiana. La prima proclamazione dei vincitori avvenne l’anno successivo, il 18 ottobre 1975, nella splendida cornice del Palazzo del Principe (successivamente Caetani) di Fondi, dove un'importante giuria composta da personalità come Alberto Bevilacqua, Domenico Purificato, Ruggero Jacobbi, Ferruccio Ulivi, Domenico Rea, Franco Portone, Mario Maranzana, Luciano Luisi, Guido Ruggiero, Lino Chinaglia, Elsa De Giorgi, Gaio Fratini assegnò il primo premio a Boris Chiesura per l’opera "Furio o Eliseus?”.

Il Premio Fondi "La Pastora" nacque dalla volontà di contrastare l’idea che in Italia mancassero le condizioni per sviluppare una drammaturgia nazionale. Al contrario, i promotori erano convinti che i talenti italiani esistessero già e fossero pronti a emergere, necessitando solo di un’opportunità concreta per farlo. Da allora, la giuria ha sempre operato con rigore e imparzialità, selezionando opere basate sul valore letterario e teatrale, indipendentemente dalla fama degli autori. Questo approccio ha consolidato negli anni successivi la fiducia degli autori, molti dei quali hanno trovato grazie al Premio un palcoscenico per rappresentare le proprie opere.