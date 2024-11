Venerdì 15 presentazione del libro "Il cuore di un uomo" di Luca Serafini

Si terrà venerdì 15 novembre, a partire dalle 18:00, presso la sala conferenze del Castello Caetani, la presentazione del libro di Luca Serafini “Il cuore di un uomo”.

Il libro narra la storia di René Gerónimo Favaloro, considerato il padre del bypass aorto-coronarico.

A portare a Fondi l’affermato scrittore e giornalista sportivo, autore di diverse pubblicazioni sul calcio, il neonato Milan Club di Fondi intitolato al grande campione Franco Baresi.

Dopo “L'oro di Sheva”, Il “libro delle liste sul calcio” e numerose altre pubblicazioni di successo, Serafini si allontana dai temi calcistici e rossoneri per raccontare la storia del leggendario italo-argentino che ha salvato milioni di persone divenendo, nel 1976, il primo chirurgo della storia a effettuare l’intervento a oggi più diffuso ed efficace al mondo nel trattamento delle patologie cardiache.

Ma non solo, in 312 coinvolgenti pagine, l’autore racconta anche gli anni del ritorno del medico a Buenos Aires in uno dei momenti storici più complicati della storia del paese: gli anni dei desaparecidos e della depressione economica.

Il presidente del Milan Club Gaetano De Santis e il segretario Stefano Di Pietro invitano la cittadinanza a partecipare numerosa. Evento gratuito fino ad esaurimento di posti in sala.

L’associazione, allo scopo di sensibilizzare sportivi, cittadini e appassionati sul tema, ha organizzato contestualmente una donazione straordinaria in collaborazione con l’Avis Fondi.

L’appuntamento è sabato 16 novembre, dalle 7.30 alle 9:30, al piano terra dell’ospedale di Fondi.

Nonostante la ricerca stia facendo passi da gigante sulla produzione di sangue in laboratorio, ricordano il Milan Club e l’Avis Fondi, la donazione resta attualmente uno strumento indispensabile nella cura delle malattie oncologiche ed ematologiche, nei servizi di primo soccorso e di emergenza/urgenza, in molti interventi chirurgici e trapianti di organo e di midollo osseo e in casi di anemie croniche.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Fondi.

Sarà possibile acquistare una copia del libro in loco grazie alla presenza di un desk Mondadori.