Resoconto del Consiglio comunale dell’8 novembre scorso

In apertura dei lavori il presidente Giulio Mastrobattista ha ricordato il sindaco Onorato Orticello, prematuramente scomparso nel 2018, nell’anno del trentesimo anniversario della sua elezione.

La commemorazione di una persona, che oltre ad aver segnato l’avvento del centrodestra in città, è stata stimata e benvoluta, è stata accolta dall’assemblea da un fragoroso applauso.

Dopo l’approvazione dei verbali della seduta precedente, i lavori sono entrati nel vivo con l’illustrazione da parte dell’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Ciccarelli dell’intervento di riqualificazione di Capratica.

Un progetto di ampio respiro quello presentato che comprende un parco pubblico, la realizzazione di parcheggi, illuminazione con impianti a led, un tratto di pista ciclabile e una rotonda e che presuppone l’adozione di una variante, l’apposizione di un vincolo preordinato all’esproprio con dichiarazione di pubblica utilità nonché l’aggiornamento del Piano Triennale dei lavori pubblici.

Ciccarelli ha spiegato come il costo complessivo dell’opera ammonti a circa 2.800.000 euro con un finanziamento ministeriale già in essere di un milione di euro. «In questa fase – ha precisato l’assessore ai Lavori Pubblici – stiamo programmando un’opera di cui riteniamo, da sempre, che il litorale abbia estremo bisogno. Portiamo questo atto in Consiglio con l’impegno a reperire nuovi finanziamenti per completare l’intervento, fermo restando che, con le somme a disposizione, abbiamo già la possibilità di realizzare la parte sostanziale del progetto».

Dopo due ore di dibattito, che ha visto l’intervento di tutti i partiti rappresentanti in Consiglio, il punto è stato approvato con 16 voti favorevoli e 7 astensioni (l’intera minoranza).

Il terzo punto all’ordine del giorno, la cessione di un’area con sovrastante cabina elettrica di trasformazione, è stato messo ai voti senza esposizione e approvato con 16 voti favorevoli e 6 astensioni (Luigi Parisella temporaneamente non presente in aula).

Il quarto punto all’ordine del giorno, l’approvazione definitiva del Piano di classificazione acustica comunale, è stato illustrato dal presidente delle commissioni Ambiente e Attività Produttive Raffaele Gagliardi. L’atto è tornato al vaglio dell’assise dopo una lunga pubblicazione sull’Albo Pretorio che ha consentito ai cittadini di avanzare diverse osservazioni sintetizzate dal relatore in assemblea.

La minoranza ha votato favorevolmente sulle richieste pervenute da alcuni privati e dai residenti del centro storico. Al termine del dibattito il punto è stato approvato con 11 voti favorevoli della maggioranza e 6 astensioni da parte della minoranza (non presente in aula Luigi Parisella).

Il presidente della commissione Ambiente Raffaele Gagliardi ha infine illustrato la proposta di delibera sull’esternalizzazione della gestione del servizio pubblico locale di igiene urbana e ambientale del Comune di Fondi, dando breve lettura delle parti salienti della relazione tecnico illustrativa redatta dal dirigente del settore Giorgio Maggi.

La proposta di delibera è arrivata, come ricostruito in assemblea, al termine dei 9 anni di gestione del servizio da parte della De Vizia Transfer (sei previsti dall’appalto e ulteriori tre di proroga). Una scelta quest’ultima che, come puntualizzato dall’assessore al Bilancio Vincenzo Carnevale, se confrontata con i dati emerse in altre città pontine in cui sono stati registrati aumenti del Piano economico finanziario di circa il 25%, si è rivelata economicamente vantaggiosa per i cittadini.

Al termine di un lungo dibattito, ricco di riflessioni, chiarimenti e suggerimenti, il punto è stato approvato con voti 14 voti favorevoli, 7 contrari (la minoranza) e un'astensione (Onorato Di Manno).

Prima delle votazioni, il sindaco Beniamino Maschietto ha garantito all’assemblea che, al netto della delibera finalizzata esclusivamente ad esternalizzare il servizio, sarebbe certamente stato possibile, in commissione e prima del nuovo affidamento, apportare proposte migliorative al servizio.

Interpellanze e interrogazioni