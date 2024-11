Fratelli d'Italia chiede un intervento deciso e immediato per il grave problema della sicurezza in cittÃ 

A poche settimane dal nostro ultimo intervento, ci troviamo, purtroppo, nuovamente costretti a portare all'attenzione pubblica il grave problema della sicurezza a Fondi. Ogni giorno, la nostra città sale alle cronache per episodi di violenza, teppismo, furti, spaccio di droga e addirittura atti intimidatori verso cittadini. Una situazione ormai intollerabile per la comunità onesta e laboriosa che rappresentiamo.

È ora che l’amministrazione comunale, finora assente, collabori attivamente con le forze dell’ordine per affrontare con determinazione tutti coloro che compromettono la sicurezza e la tranquillità della nostra città. Non possiamo più accettare che, a Fondi, i cittadini debbano aver paura di uscire dopo una certa ora o di attraversare quartieri ormai dominati da gruppi di malintenzionati che si credono i padroni della città.

I nostri figli hanno il diritto sacrosanto di crescere e vivere in un ambiente sicuro e protetto. Per questo, Fratelli d'Italia ribadisce con forza la richiesta di un'azione capillare per la verifica delle residenze, in particolare nel centro e nelle periferie, e di un intervento deciso contro i piccoli e grandi spacciatori che hanno occupato zone franche della nostra città.

L’intervento delle forze dell’ordine degli scorsi giorni, a cui va il nostro plauso e solidarietà, speriamo sia l’inizio per un futuro migliore nella nostra città.

Chiediamo a gran voce che Fondi torni a essere una città sicura, come merita di essere. La sicurezza non è un privilegio, ma un diritto fondamentale di tutti i nostri concittadini, che esigono risposte concrete. Fratelli d'Italia è al fianco delle forze dell’ordine e di tutti i cittadini onesti, impegnandosi a difendere, con determinazione, il diritto alla sicurezza per una Fondi migliore.

Avv. Luigi Vocella

Consigliere comunale di Fondi e della provincia di Latina - Fratelli d’Italia