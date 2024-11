Pubblicato l'avviso per proposte e contributi per il Cartellone natalizio

Dopo l’esperienza positiva della scorsa estate che ha visto il Comune di Fondi mettere a punto un programma ricco di proposte culturali e artistiche in collaborazione con le associazioni della città, secondo la stessa formula, sull’Albo Pretorio è stato pubblicato un avviso pubblico.

Si ricorda che, per aderire al programma natalizio ancora in fase di elaborazione, è necessario essere iscritti nell’apposito albo comunale. Ricordiamo altresì che l’iscrizione deve essere antecedente alla richiesta di adesione in oggetto.

Come ogni anno – anticipano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, l’assessore alla Cultura e al Turismo Vincenzo Carnevale e il presidente dell'omologa commissione Cristian Peppe – non mancheranno gli eventi che fanno ormai parte della tradizione locale e alcune proposte promosse dal Comune di Fondi ma, anche alla luce del successo e dell’entusiasmo partecipativo da parte di decine e decine di valide realtà locali, abbiamo deciso di ripetere l’esperienza positiva dell’avviso pubblico.

Per incentivare e sostenere le proposte dell’associazionismo locale e non, sono stati stanziati 10mila euro che saranno assegnati, secondo le modalità riportate nell’avviso e secondo una graduatoria stilata dalla commissione giudicatrice. Le proposte dovranno svolgersi in un arco temporale compreso tra il 29 novembre 2024 e il 12 gennaio 2025.

È possibile presentare domanda entro il 22 novembre 13:00, mediante l’apposita modulistica, inviando una pec all’indirizzo comune.fondi@pecaziendale.it oppure consegnando il plico a mano presso l’ufficio protocollo dell’Ente.

Tutti i progetti presentati, anche se non finanziati, verranno inseriti nel calendario delle manifestazioni natalizie. Si richiede pertanto, in caso di rinuncia all’evento, di inoltrare specifica comunicazione agli uffici competenti (via pec all’ufficio turismo comune.fondi@pecaziendale.it e via posta ordinaria all’ufficio relazioni esterne relazioniesternecomunedifondi@gmail.com).