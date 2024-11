Illumina Novembre: monumenti bianchi e impegno nel divulgare messaggi di informazione e sensibilizzazione

Dopo le numerosissime iniziative organizzate in occasione dell’ottobre rosa, prosegue la campagna di sensibilizzazione e informazione dedicata alla lotta contro i tumori.

Novembre è infatti il mese della prevenzione contro il cancro del polmone e, su richiesta di Alcase Italia ODV, il Comune di Fondi ha deciso di aderire con una serie di iniziative concrete e simboliche.

Con apposita delibera di giunta - spiegano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino – abbiamo innanzitutto sposato la campagna “Illumina Novembre” che, quest’anno, compie dieci anni. Dall’inizio del mese e fino al 16 novembre, Giornata internazionale dedicata allo screening per il cancro del polmone, i monumenti della città e in particolare il Castello Caetani saranno quindi illuminati di bianco. Non si tratta dell’unica iniziativa in quanto la campagna ha come obiettivo principale quello di trasmettere alla comunità degli ammalati e, in generale, alla popolazione, solide motivazioni per assumere un atteggiamento positivo e fiducioso, veicolare il messaggio che la diagnosi non è una sentenza di morte e spogliare la rappresentazione mediatica del cancro al polmone da miti e vecchie credenze superate dal progresso.