Per 2 settimane nuova viabilità in centro per le riprese del film “Stella Gemella”

Prenderanno il via nelle prossime ore le riprese del film “Stella Gemella” che sarà quasi interamente girato a Fondi.

La pellicola, che mette in evidenza in chiave comica le differenze tra i ritmi lenti della provincia e la mondanità della Capitale, è infatti ambientata in luogo rurale, baciato dal sole e a vocazione prevalentemente agricola. Achille e Stella stanno insieme da 15 anni e, al compiere dei 30, sentono di aver bruciato tutte le tappe di una normale vita di provincia. Cosa accadrà quando, esausta della sveglia alle 5 e da una vita di consegne ortofrutticole, la protagonista, moglie devota e madre di un figlio, deciderà di andare a trovare un’amica d’infanzia e concedersi una notte di evasione nella capitale?

Il film diretto da Luca Lucini sarà trasmesso su Rai Cinema e sarà un’importante vetrina per la Città di Fondi. Per consentire le riprese, tuttavia, il centro cittadino sarà regolato da una viabilità alternativa.

Da giovedì 14 a lunedì 25 novembre il centro si trasformerà infatti in un set cinematografico: macchine da presa e cast si sposteranno, per due settimane, tra Viale Vittorio Emanuele III, Corso Appio Claudio, Piazza de Santis, Piazza Matteotti, Piazza Duomo, Viale Regina Margherita, Piazza Unità d'Italia, via Giulia Gonzaga, Piazza IV Novembre, Corso Italia, via Ponte Nuovo, Via Acquachiara, via Capratica, Via san Vincenzo, Via Guado I, Via Salto I e nella chiesa di San Francesco.

La cartellonistica è stata già apposta nei luoghi interessati dagli agenti del comando di via Occorsio ma residenti e cittadini possono consultare le modifiche temporaneamente apportate al traffico sull’ordinanza dirigenziale numero 257 dell’11 novembre.

LINK PER CONSULTARE L'ORDINANZA DIRIGENZIALE IN VERSIONE INTEGRALE

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=10641252&DOCORE_versione=1&FNSTR=VFPDPW_KTHOEDF_779097456302000671122058503548686.XCI&DB_NAME=n1015099&ContestoChk=ME .