Venerdì 15 presentazione del libro “Il profumo intenso della bruma del mare”

Proseguono gli appuntamenti promossi dal Comune di Fondi allo scopo di far riflettere i giovani, mediante la lettura, su temi sociali e di attualità.

In occasione della Giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza, che ricade il 20 novembre, gli studenti della città avranno la possibilità di approfondire temi quali i diritti dei bambini, il diritto alla salute e al contempo la salute mentale, ma anche la libertà di espressione, gli abusi in età minorile e le violenze di genere che, troppo spesso, ancora oggi, portano ad un prematuro abbandono degli anni del gioco e della spensieratezza.

Lo spunto sarà offerto dalla presentazione del libro “Il profumo intenso della bruma del mare” (Albatros), di Theophile Somà che narra la storia vera di un piccolo protagonista nato in una famiglia seguace di una setta.

Una platea di esperti della materia, traendo spunto dal testo e dalle domande del giornalista Antonio Di Trento, dialogherà con una platea di oltre 250 studenti delle scuole superiori.

Tra i relatori saranno presenti Maria Rita Parsi, psicologa, psicoterapeuta, scrittrice e presidente della Fondazione Movimento Bambino onlus, Gino De Angelis, ex giudice onorario presso il Tribunale dei Minori di Roma e già responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Fondi, Monica Sansoni, Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio e Don Adriano di Gesù, rettore del Santuario della Civita, vicario giudiziale per l’Arcidiocesi di Gaeta, vicario episcopale per gli affari amministrativi e responsabile interdiocesano del centro Tutela Minori.

L’appuntamento è per venerdì 15 novembre, a partire dalle ore 10;00, presso l’auditorium della Banca Popolare di Fondi. (via Appia, km 128).

Sinossi

Isacco si ritrova solo in riva al mare e non può fare a meno di ripensare al suo vissuto, anche se solo si è sempre sentito. Fin da bambino i suoi genitori, rigidi seguaci di una setta Protestante, gli hanno fatto divieto di frequentare quelli del "mondo", cioè il tessuto sociale composto da chi non professa la loro religione. Per un ragazzino vivace e intelligente come Isacco, queste imposizioni sono una tortura, motivo di solitudine, di noia e di prese in giro da parte dei compagni. Qualcosa non torna nei propositi della sua famiglia, la realtà è distante dagli insegnamenti ricevuti, così Isacco sceglie di scoprire la propria autentica identità. Disobbedisce, asseconda la voglia di compiere piccoli furti, ricerca la sua libertà, oltrepassa i limiti, viaggia lontano, tutto pur di evadere dalla goffaggine in cui si sente costretto, perché la sua sofferenza non viene compresa, e neanche lui allora può percepire l'amore che lo circonda, quello che lo protegge dal vuoto avvertito. Isacco è irrequieto, ma versatile e in gamba, così inizia ad arricchire la sua vita di esperienze, nuovi lavori, incontri, partenze, amori. Con uno sguardo agli eventi e alla cultura che accompagnano la vita di Isacco, l'autore delinea un protagonista affascinante e racconta una storia che suscita emozioni e riflessioni.