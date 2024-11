Il PD sostiene l'iniziativa del Coordinamento Intercomunale Incendi Boschivi

Il Partito Democratico di Fondi esprime pieno sostegno all’iniziativa promossa dal Coordinamento Intercomunale Incendi Boschivi, che ha elaborato con professionalità e dedizione un documento fondamentale per la tutela dei nostri boschi e della biodiversità.

Gli incendi dolosi sono una minaccia grave e concreta per i nostri territori, con conseguenze irreparabili sull’ambiente, sulla sicurezza delle comunità e sull’economia locale, in un momento storico in cui la crisi climatica rende il nostro ecosistema sempre più vulnerabile.

Ringraziamo sinceramente le associazioni promotrici – Circolo Intercomunale Legambiente “Luigi Di Biasio” APS, Circolo Legambiente Pisco Montano, WWF Litorale Laziale, Presidio di Libera Don Cesare Boschin, Associazione Svalvolati Into The Wild, Plastic Free Fondi, Fare Verde Terracina, e Fare Verde Fondi – per l’impegno costante nel sensibilizzare le istituzioni e i cittadini sull’urgenza di adottare misure concrete.

Come parte di una generazione che sente su di sé la responsabilità di invertire la rotta del presente sento di aderire convintamente ad un'iniziativa volta a tutelare la nostra terra ed il nostro comune futuro. Come ragazzo della nostra Città e del nostro territorio credo che ognuno debba fare la propria parte per la tutela della biodiversità e del nostro ambiente. Come cittadino che ha sempre abitato, come tanti altri, in zone rurali del nostro Comune so bene quale sia la violenza del fuoco e i danni che può portare - afferma Lorenzo Cervi, Segretario del Partito Democratico di Fondi.

Tra le numerose proposte del documento, consideriamo di particolare significato l’aggiornamento del Catasto incendi, il contrasto al pascolo nelle aree danneggiate e l’attuazione di misure di ripristino ecologico. Questi interventi sono strumenti indispensabili per invertire una tendenza che mette in pericolo il futuro di tutti noi.

Il Partito Democratico di Fondi invita tutti i cittadini e le istituzioni locali ad aderire a questa iniziativa, firmando e sostenendo un impegno collettivo che può fare la differenza per la salvaguardia del nostro territorio. Insieme possiamo proteggere la nostra terra e garantire per il presente e per il futuro un ambiente più sicuro e sostenibile.