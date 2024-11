Torna la Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti dedicata alla lotta contro lo spreco alimentare

Quest’anno è stata dedicata alla lotta agli sprechi alimentari la SERR, la Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti, che verrà celebrata da migliaia di città del vecchio continente dal 16 al 24 Novembre.

Grandi protagonisti delle iniziative promosse dal Comune di Fondi saranno ancora una volta gli studenti della città, sempre più sensibili alle tematiche ambientali e fondamentali per costruire, in prospettiva futura, una società più consapevole e attenta.

Tra le varie iniziative in programma un convegno che vedrà i giovanissimi essere non ascoltatori passivi ma interlocutori attivi di una mattinata dedicata all’apprendimento di tutta una serie di abitudini volte a ridurre gli scarti alimentari.

“Buon gusto senza spreco” è il titolo dell’appuntamento che si terrà martedì 19 novembre a partire dalle 9:30. Dopo una serie di autorevoli interventi, si terrà uno show cooking, a cura dello chef Fausto Ferrante, che dimostrerà concretamente agli studenti com’è possibile preparare pietanze deliziose con ricette svuota frigorifero.

Alla preparazione della speciale degustazione “spreco zero”, collaboreranno anche gli chef dell’Associazione ristoratori di Fondi.

Sarà infine distribuito agli studenti un dépliant con diversi suggerimenti antispreco è una sezione vuota per annotare le migliori ricette svuota frigo.

Il convegno, che sarà moderato da Riccardo Antonilli, è organizzato in collaborazione con il Mof. Prenderanno la parola, oltre al sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e agli assessori Stefania Stravato e Fabrizio Macaro, anche l’eurodeputato Salvatore De Meo, il direttore del Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi Lucio De Filippis e il dottore in scienze agrarie e degli alimenti Giuseppe Nocca.

Ogni anno – commentano il sindaco Beniamino Maschietto e l’assessore all’Ambiente Fabrizio Macaro – la SERR propone interessanti sfaccettature su cui riflettere dato che il tema dei rifiuti è vastissimo e ridurli a 360° è l’unico strumento realmente percorribile al livello globale per poter immaginare un futuro più sostenibile. Quest’anno l’argomento scelto è doppiamente interessante perché porta a riflettere anche su una risorsa che diamo per scontata ma che, purtroppo, ad oggi, ancora non lo è. Basti pensare che oltre 37 milioni di persone ad oggi non possono permettersi un pasto di qualità ogni due giorni e che gli Stati dell’UE producono oltre 59,2 milioni di tonnellate di spreco alimentare l’anno che corrispondono a 132 kg per abitante.