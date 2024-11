Sperlonga: il 14 e 15 dicembre l'evento "Union Rally Event"

L’atteso Union Rally Event 2024, in programma il 14 e 15 dicembre, unirà per la prima volta due iconici rally del Lazio – Sperlonga e Pico – in un’unica manifestazione che promette di offrire spettacolo, emozione e un forte legame con il territorio.

Ideato da Max Rendina con il supporto di World Company Srl, il Comune di Pico e M33, l’evento celebrerà il mondo del rally, combinando competizione ad alto livello, tradizione e scenari unici. Il percorso includerà alcune delle strade più celebri e suggestive della regione, con prove pensate per esaltare le caratteristiche di ogni località coinvolta.

L’Union Rally Event prenderà il via venerdì 13 dicembre a Sperlonga, dove si terranno le verifiche delle vetture dalle 15:00 alle 21:00 in Piazza Fontana, un’occasione unica per appassionati e curiosi di avvicinarsi alle auto e scambiare qualche parola anche con i piloti.

Sabato 14 dicembre si entrerà nel vivo dell’evento: la giornata inizierà con una sessione di test dalle 9:30 alle 12:00 per consentire ai piloti di prendere confidenza con il percorso. Nel pomeriggio, alle 18:10, la cerimonia di partenza a Fondi, in Piazza Unità D’Italia, darà ufficialmente il via alla competizione, con la prima prova speciale in notturna alle 19:05 nel suggestivo scenario di Pico. A Fondi sarà allestito anche il paddock con i garage delle assistenze, altro punto nevralgico molto interessante per il pubblico.

La giornata decisiva sarà domenica 15 dicembre, con più passaggi su due percorsi spettacolari. A Pico, i piloti affronteranno una prova leggendaria, famosa per il suo passaggio nel cuore del borgo storico. A Sperlonga, il tracciato offrirà viste straordinarie sulla Torre Truglia, il Golfo di Gaeta e, se la giornata sarà limpida, anche sulle Isole Ponziane. La gara culminerà nel pomeriggio con la speciale prova finale, che decreterà i vincitori di questa emozionante edizione, celebrata con la cerimonia d’arrivo in programma dalle 18:30.

Informazioni e dettagli sono disponibili su unionrallyevent.it