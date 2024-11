Monte San Biagio: sabato 23 il Flash Mob Leggiamo, a Bassa Voce!

Nati per Leggere, il programma sviluppato dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro per la Salute del Bambino e presente in tutte le regioni italiane, compie 25 anni: un tempo in cui quest’esperienza, nata ad Assisi da un piccolo gruppo, si è diffusa capillarmente in tutta Italia, coinvolgendo un numero sempre maggiore di volontari e volontarie, famiglie, pediatri e pediatre, bibliotecari e bibliotecarie, educatori e educatrici, tutti e tutte accomunati dalla consapevolezza che leggere insieme non solo è bello ma fa bene, favorisce lo sviluppo cognitivo e psico-affettivo del bambino e della bambina e previene lo svantaggio socio-culturale. Le storie, quelle capaci di tessere e ricreare legami a partire dalla voce, potentissimo strumento di relazione, sono un diritto di tutti i bambini e le bambine, perché sono quelle esperienze in grado di proteggere i più piccoli dalla solitudine e dalla povertà educativa e culturale; con le loro parole e le loro immagini sono una fonte inesauribile di stimoli che, se offerti precocemente e con continuità, incidono profondamente sull’itinerario di vita di ogni persona: non sono solo l’esperienza e l’osservazione a confermarcelo, ma gli studi delle neuroscienze. È un

compleanno che va dunque festeggiato con un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza, perché la salute dei più piccoli e delle più piccole è un bene collettivo, che Nati per Leggere si impegna a diffondere.

In tutta Italia, dal paese più piccolo alla città più grande, ci si è dati appuntamento in contemporanea sabato 23 novembre alle ore 10.30 per un incontro con sorpresa dedicato all’importanza della lettura in famiglia, una pratica di salute capace di creare legami e coltivare relazioni, e ai primi 25 anni di Nati per Leggere: il ritrovo presso la Biblioteca Comunale “Dario Lo Sordo” di Monte San Biagio. Si consiglia di portare cuscini, coperte, teli e naturalmente libri.

L’appuntamento è organizzato nell’ambito della Settimana nazionale Nati per Leggere, in programma dal 16 al 24 novembre; la Settimana è stata istituita nel 2014 per promuovere il diritto alle storie delle bambine e dei bambini e individuata all'interno del periodo a cavallo del 20 Novembre, data in cui ricorre la Giornata Internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: il 20 novembre 1959 segna una data importante poiché è il giorno in cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo; altra data significativa è il 1989 quando l’Assemblea Generale ha approvato la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, riconoscendo i bambini le bambine e gli adolescenti titolari di diritti civili, sociali, politici ed economici