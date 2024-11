Sabato 23 in scena “Il piccolo principe in arte Totò” per omaggiare il genio di Antonio De Curtis

ArTea Associazione APS di Fondi presenta “Il piccolo principe in arte Totò”, uno spettacolo teatrale originale scritto e diretto da Antonio Grosso, che porterà in scena la giovinezza del grande Antonio De Curtis, meglio conosciuto come Totò, maestro indiscusso della comicità internazionale. L'evento, organizzato con il patrocinio dell'Ente Parco Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi e dell'Associazione Pro Loco Fondi APS, rappresenta un'occasione unica per esplorare un periodo poco conosciuto della vita dell'artista partenopeo.

Lo spettacolo

Sul palco, Antonio Grosso vestirà i panni di Totò, affiancato da Antonello Pasquale, che interpreterà una varietà di personaggi fondamentali nel percorso di vita e successo del comico napoletano. Tra gli scenari del quartiere “La Sanità”, il pubblico verrà trasportato in un'atmosfera surreale e poetica, dove prenderanno vita amici, parenti, amori e artisti che hanno segnato la gioventù di Totò.

Le scene ei costumi, curati da Marco Maria della Vecchia, e le suggestive luci create dal light designer Giacomo Aziz, contribuiranno a restituire la profondità emotiva e l'intensità della narrazione.

Un omaggio al "Principe della Risata"

Con questo lavoro teatrale, si celebra la grandezza artistica e umana di Totò, dimostrando che dietro la Maschera si celava un uomo sensibile e determinato, capace di trasformare talento e passione in una eredità immortale per il teatro e il cinema.

Ingresso su prenotazione

L'ingresso allo spettacolo è esclusivamente su prenotazione. Per riservare il proprio posto, è possibile contattare il numero 338 1134461.