Sabato 30 presentazione del libro “Chi ha paura dell’auto elettrica? Otto fake news alla prova dei fatti”

Sabato 30 novembre Alessandro Macina, inviato speciale di Presa Diretta (trasmissione di Rai Tre), presenterà il suo libro “Chi ha paura dell’auto elettrica? Otto fake news alla prova dei fatti”. L’incontro si svolgerà a Fondi, nella sala Lizzani del complesso di San Domenico, alle ore 18:00 (largo Luigi Fortunato).

Giornalista professionista, dal 2009 Alessandro Macina realizza reportage in tutto il mondo sulla crisi climatica e ambientale per conto della trasmissione Presa Diretta; nel 2013 ha vinto il XIX premio Ilaria Alpi e nel 2019 il Premio Nazionale di divulgazione scientifica per un reportage sui cambiamenti climatici.

Con questo libro Macina ha voluto contribuire alla discussione, dallo scorso anno molto accesa, sulle potenzialità e i rischi legati alla diffusione delle auto elettriche, per chiarire i dubbi, comprendere le preoccupazioni, ma anche sgombrare il campo da false credenze e smontare, numeri alla mano, le vere e proprie fake news che … stanno inquinando il dibattito e stanno contribuendo a far accumulare al nostro paese un ritardo industriale pericoloso, forse irreversibile.

Scrive Nicola Armaroli nella prefazione che “La gloriosa auto a motore endotermico ha letteralmente cambiato il mondo, rendendolo più connesso, più piccolo, più ricco, più divertente. E anche più inquinato. Dopo 150 anni, ha fatto il suo tempo ed è giunto il momento di cedere il passo. È una cosa assolutamente normale: quale altra tecnologia di un secolo e mezzo fa utilizziamo con le stesse modalità di allora?” Questo libro, conclude Armaroli, è “Una preziosa lettura per chi crede ancora in un futuro di progresso e innovazione per l’Italia”.

Promotori dell’evento sono la comunità energetica rinnovabile Associazione Lazio Nuovo ETS, l’Associazione Italiana Cultura Qualità Centro Insulare, il Circolo Intercomunale di Legambiente Luigi Di Biasio. L’iniziativa si svolge sotto il patrocinio del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e con la collaborazione dall’Associazione IfoRD ETS e della libreria Il Seme,

Dopo gli interventi introduttivi di Lucio De Filippis, direttore del Parco Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, e di Massimo Leone, presidente dell’Associazione Italiana Cultura Qualità Centro Insulare, dialogheranno con l’autore Guido Salemme, del Circolo Intercomunale di Legambiente Luigi Di Biasio, e Antonio Baiano, dell’Associazione Lazio Nuovo, modererà l’incontro Paola Marcoccia.

Si tratta della prima iniziativa pubblica dell’Associazione Lazio Nuovo ETS, comunità energetica rinnovabile (CER) con sede a Fondi, costituita nello scorso mese di luglio per iniziativa dei soci fondatori Porto di Sperlonga s.r.l., Formedil s.r.l. (che ha realizzato il primo impianto fotovoltaico a disposizione della CER), Terrae Latinae s.r.l. (che gestisce l’Hotel del Conte, dove ha realizzato un impianto fotovoltaico), Viandanza Cooperativa sociale, Sistema s.r.l., Grotta dei Delfini s.r.l., B.I.B.A. s.r.l. e Investimenti Sostenibili s.r.l.

I soci fondatori avvalgono della collaborazione di ènostra, la prima cooperativa energetica in Italia che produce e fornisce ai soci energia sostenibile, etica, 100% rinnovabile, attraverso un modello di partecipazione e condivisione.

La presentazione del libro di Alessandro Macina fa parte delle iniziative dell’Associazione Italiana Cultura Qualità Centro Insulare per la Settimana Europea della Qualità 2024.