Venerdì 29 XII conferenza Fondi 2030: “Inclusione e diritti: per una Città senza barriere”

Il ciclo di incontri “Fondi 2030” promosso da Fondi Vera affronta nella serata di Venerdì 29 Novembre alle ore 19,30, nella Sede del Movimento di Partecipazione Politica in Via Roma 64, il tema Disabilità. A pochi giorni dal 3 Dicembre, “Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità” proclamata nel 1981 con lo scopo di promuovere i diritti ed il benessere delle persone con disabilità, Cittadini, Associazioni, caregiver e addetti ai lavori si confronteranno nella Conferenza dal titolo “Inclusione e diritti: per una Città senza barriere”.

Fondi 2030 prende ispirazione dall’Agenda per lo sviluppo sostenibile, fondata sul principio che nessuno sia lasciato indietro. E se a livello globale gli obiettivi sono il rafforzamento dei servizi sanitari nazionali ed il miglioramento di tutte quelle strutture che possano permettere un effettivo accesso ai servizi, sensibilizzando l’opinione pubblica al fine di favorire l’integrazione e l’inclusione delle persone con disabilità, in ambito locale possiamo e dobbiamo lavorare al potenziamento dei servizi educativi, all’abbattimento di barriere non solo architettoniche, per promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di ogni Cittadino - anticipa Francesco Ciccone, Capogruppo Consiliare di Fondi Vera.

Nelle ultime settimane Fondi Vera è intervenuta sollecitando interventi da parte dell’Amministrazione Comunale, in particolare per garantire diritti a concittadini che ogni giorno convivono con difficoltà e barriere a volte insormontabili, a scuola, nelle strade, nelle strutture pubbliche. Nell’ambito dell’incontro di Venerdì avremo modo di illustrare nel dettaglio i nostri interventi, le proposte lanciate e soprattutto le ragioni che ci spingono a chiedere a gran voce chiarezza circa l’adozione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche nel territorio della Città di Fondi.