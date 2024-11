Domenica 1 dicembre conferenza su Buon cibo, Buone pratiche, Buon gusto senza spreco

Con il Patrocinio del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e della Casa della Cultura, il Gruppo Locale di Fare Verde, in stretta collaborazione con la neonata Associazione "LinfaViva" e "Pianeta Biologico", promuove per Domenica 1° Dicembre un'importante Conferenza. Alle ore 19, nello splendido spazio della Sala Lizzani nel Complesso di San Domenico nel cuore del Centro Storico di Fondi, nell'ambito delle azioni proposte per la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, si parlerà di contrasto allo spreco alimentare, buon cibo, best practices e buon gusto.

Anche quest'anno aderiamo alla SERR, un’iniziativa di comunicazione ambientale, con lo scopo di promuovere maggiore consapevolezza sulle eccessive quantità di rifiuti prodotti e sulla necessità di ridurli drasticamente. Il focus di quest’anno è “Buon gusto senza spreco” ed è volto a sensibilizzare sul tema dello spreco di cibo, in ambito domestico e lungo tutta la filiera. Ogni anno, infatti, in Europa vengono sprecate più di 59.2 milioni di tonnellate di alimenti che equivalgono ad una media per abitante di 132 kg con un valore stimato di 132 miliardi di Euro. A livello globale circa un terzo di tutto il cibo che viene prodotto per il consumo viene buttato, e questo avviene soprattutto nelle nostre case - dichiara Milena Trani.

Crediamo sia dovere di un'Associazione Ambientalista come la nostra trasmettere determinati valori. Rifletteremo sulla tematica e su come la riduzione dello spreco alimentare, l’agricoltura sostenibile, le produzioni biologiche e una corretta alimentazione possano avere un impatto sulle persone che si trovano in condizioni di insicurezza alimentare - conclude Trani.

Modererà l'incontro il giornalista e station manager radiofonico Corrado Gentile. Interverranno Milena Trani, Presidente del Gruppo Locale di Fare Verde, Lucio De Filippis, Direttore del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, Roberto Zuena, Presidente di "LinfaViva", Barbara Di Fazio, titolare di "Pianeta Biologico", Barbara Morganti, Dottoressa in Scienze della Nutrizione. Concluderà la Conferenza il Dirigente Nazionale di Fare Verde Alessandro Colazingari.

Media Partner dell'iniziativa è Radio Show Italia 103.5.

Per informazioni: fareverdefondi@gmail.com .