Sabato 30 novembre le premiazioni del Race Cup Mtb Centro Italia

Sabato prossimo presso il Palazzo Caetani Colonna a Fondi (LT) si svolgeranno le premiazioni della Race Cup Mtb Centro Italia. Uno dei circuiti più esaltanti in questo 2024, che ha avuto il grande merito di mettere a confronto biker di diverse regioni facendo così crescere il numero dei partecipanti alle varie prove, sia a quelle inserite nel calendario che a quelle “jolly”, utilizzate da coloro che non erano riusciti a essere presenti in qualche tappa specifica.

Alla fine del circuito questi sono coloro che sono risultati vincitori: Mattia Toccafondi (DMT Racing by Marconi/EL), Giuseppe Girardi (Vesuvio Mountainbike/ELMT), Mirko Zanni (Croccanti Racing Team/M1), Davide Caroselli (Sessan Bike/M2), Giovanni Pensiero (HGV Cicli Conte Fans Bike/M3), Vincenzo Della Rocca (Croccanti Racing Team/M4), Adelino De Filippis (HGV Cicli Conte Fans Bike/M5), Pasquale Russo (HGV Cicli Conte Fans Bike/M6), Patrizio Rocco (Cicloo Carbonari Bikers/M7), Pierluigi Gianmaria (Aniene Bike Team/M8), Greta Recchia (Happy Bike/W1).

L’appuntamento è fissato per le ore 16:00 presso la bellissima struttura in Corso Appio Claudio 3, dalla storia lunghissima e affascinante, se si pensa che presso le sue mura nel 1378 si svolse il conclave che elesse Papa Clemente VII. Ricordiamo che per ogni categoria verranno premiati i primi 6 corridori, aventi almeno una tappa completata in ognuna delle 3 regioni dell circuito: Lazio, Campania e Abruzzo. Nell’occasione verrà anche presentato il nuovo circuito per il 2025, con le date delle manifestazioni iscritte e il regolamento di gara comprensivo delle quote di abbonamento.

Per informazioni: https://www.mtbcentroitalia.it/ .