Domani 29 novembre accensione delle luminarie che danno il via a “Un Natale d’inCanto a Fondi”

È partito il countdown per l’attesa accensione delle luminarie che darà ufficialmente il via alla stagione natalizia.

L’appuntamento è per domani 29 novembre, alle 16:30, in Piazza IV Novembre dove gli studenti di tutti gli istituti comprensivi della città formeranno un grandissimo e suggestivo coro. “Il Natale è la luce, i bambini la speranza” è il titolo dell’evento organizzato dalle scuole, al termine del quale la città si illuminerà a festa.

Dopo lo spettacolo pirotecnico, il programma proseguirà presso il Chiostro di San Domenico dove, in compagnia del coro delle voci bianche dell’Istituto comprensivo Amante diretto dal Maestro Gianni Mastromanno, saranno inaugurati i presepi artistici.

Contestualmente è stato pubblicato online anche “Un Natale d’inCanto a Fondi”, il cartellone degli appuntamenti che, anche quest’anno, in un’ottica di collaborazione con le realtà culturali e artistiche del territorio, è frutto di un bando al quale hanno partecipato decine di associazioni.

Il nome del cartellone di quest’anno – spiega il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – da una parte richiama il canto, arte in cui si esprimeranno molte delle associazioni che hanno partecipato al bando e che accompagnerà l’accensione delle luminarie, dall’altra rievoca l’immagine di un luogo incantato che solo il Natale sa ricreare.

Come ogni anno – anticipano l’assessore al Turismo Vincenzo Carnevale e il presidente dell’omologa commissione Cristian Peppe – non mancheranno gli eventi della tradizione ma anche alcune interessanti novità. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno risposto con entusiasmo al bando, a coloro che si impegnano per tenere vive le tradizioni fondane e a coloro che ne introducono di nuove.