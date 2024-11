Due denunciati per sfida di velocitÃ  tra auto nell'area mercato

A seguito di diverse segnalazioni giunte nei giorni scorsi al 112 NUE, nelle quali veniva segnalato un vero e proprio malcostume che negli ultimi tempi sta interessando il grande parcheggio dell’area mercatale di Fondi, dove diversi giovani, si dilettano ad effettuare delle sfide automobilistiche.

E proprio durante l’intervento di una Volante del Commissariato di Fondi, richiesto da una donna che segnalava una vera e propria challenge tra due autovetture di marca AUDI, una di queste, di colore giallo, perdeva il controllo procurando un sinistro stradale. Nell’occorso, l’Audi gialla, collideva contro alcuni scooter in sosta che cadendo a terra finivano addosso a due ragazzi minorenni.

Immediatamente, gli Agenti della Volante si ponevano all’inseguimento della vettura che compiendo delle manovre pericolose ed a velocità sostenuta, riusciva a fuggire. Gli Agenti quindi tornando sul luogo del sinistro, facevano intervenire una Ambulanza del 118 per far soccorrere i due malcapitati che in seguito venivano trasportati presso l’Ospedale di Fondi, e nel contempo raccoglievano utili informazioni per l’individuazione della vettura. E proprio grazie ad alcuni ragazzi presenti, risalivano alla targa del veicolo che risultava intestata ad una persona residente nel limitrofo comune di Sperlonga, ove comunque tale veicolo non veniva rintracciato.

L’attività di ricerca portata avanti con tenacia dal personale della Polizia di Fondi, permetteva il giorno seguente di risalire al conducente della vettura ed all’amico che era in sua compagnia. Da accertamenti esperiti successivamente, si appurava che il conducente dell’Audi gialla non aveva mai conseguito la patente di guida ed aveva preso tale vettura, senza il consenso del proprietario.

Le due persone individuate dagli operatori sono state deferite alla Procura della Repubblica di Latina per resistenza e false dichiarazioni a Pubblico Ufficiale e sanzionate perché, dopo aver causato il sinistro stradale, non si erano fermate come previsto dalle norme del cds, a prestare il dovuto soccorso ai ragazzi feriti. Il conducente della vettura veniva sanzionato anche per la guida senza patente.