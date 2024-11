Replica assessore Ciccarelli a Fondi Vera su barriere architettoniche

L’assessore ai Lavori Pubblici Tonino Ciccarelli interviene sul tema delle barriere architettoniche, ricostruendo lo stato dell’arte e illustrando gli interventi in cantiere.

Non voglio in alcun modo sminuire le difficoltà delle persone che, con poca delicatezza, il consigliere ha pubblicato sui social e, anche se vorrei poter risolvere il problema oggi stesso, sono fortemente fiducioso in quanto su entrambe le strade menzionate, via Giovanni Lanza e via Portone della Corte, esistono già progetti risolutivi in essere. Questo grazie ai grandi progressi fatti sul fronte dell’abbattimento delle barriere architettoniche proprio in questi ultimi anni.

Il Comune di Fondi – prosegue Ciccarelli - ha partecipato al bando regionale menzionato da Ciccone, si è aggiudicato 10mila euro e ha affidato ad un professionista esterno la progettazione del Peba, il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche. È stata quindi effettuata una dettagliata analisi della situazione dell’accessibilità al livello edilizio e urbano degli “ostacoli” presenti negli edifici pubblici e nei percorsi urbani di interesse principale alla quale è stata allegata una proposta risolutiva con annessa stima dei costi. L’elaborato finale prevede una serie di interventi, categorizzati in base all’ordine di priorità (alta, media o bassa) da eseguire nelle varie annualità, evidenziando per ognuno anche la stima di massima della spesa necessaria. Quindi ringraziamo il consigliere per aver ricordato la normativa vigente ma sì, il Comune di Fondi è dotato di un Piano Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), approvato con delibera di giunta del 18 ottobre 2022 e ci stupisce come possa non averlo appreso dato che è sempre molto attento a tutte le pubblicazioni presenti sull’albo pretorio. Peraltro, prima di menzionare altri Comuni condannati e affidare domande ai social, sarebbe stato sufficiente chiedere all’assessore o agli uffici. In merito ai due casi specifici, a riprova dell’interesse dell’amministrazione comunale per il tema, via Giovanni Lanza risulta inserita nel PEBA, nella terza annualità con grado di priorità alto, mentre per via Portone della Corte è attualmente in fase di studio una soluzione finalizzata all’adeguamento della dimensione dei marciapiedi esistenti, nel rispetto del traffico veicolare e della sosta.

Aggiungo che il tema è fortemente sentito dal sindaco Beniamino Maschietto, dal sottoscritto e dall’intera amministrazione tant’è che è stato approvato con Delibera di Giunta n. 279 del 14/09/2022 un progetto definitivo per l’abbattimento delle barriere architettoniche in via Stazione e via Toscana, opere indicate come prioritarie nella prima annualità del PEBA. Abbiamo già chiesto e ottenuto un finanziamento regionale specifico con attuazione nell’annualità 2025. Questo per dire che conosciamo i problemi e abbiamo iniziato a risolverli in ordine di priorità, senza per questo ritenere meno importante l’abbattimento di altre barriere architettoniche presenti in città.