Il Partito Democratico su Sicurezza e LegalitÃ  per una cittÃ  sicura e inclusiva

Dopo i recenti episodi di furti e danneggiamenti, e alla luce delle ultime indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, sentiamo la necessità di ribadire con forza che la sicurezza è una priorità fondamentale per il nostro territorio. La nostra città sta affrontando un problema di cui non è immune e che troppo spesso viene ignorato: il radicamento della criminalità organizzata.

Le indagini hanno evidenziato il ruolo di Fondi come base operativa per un’associazione criminale dedita al traffico di stupefacenti, culminata nell’arresto di 16 persone e nel sequestro di droga, armi da guerra e esplosivi. Questo scenario, reso ancora più evidente dai tragici episodi degli attentati dinamitardi del 2021, sottolinea l'urgenza di un intervento deciso, sia da parte della politica che della società civile, per difendere la nostra comunità.

Garantire la sicurezza è un diritto inalienabile dei cittadini e un dovere imprescindibile della politica. Tuttavia, affrontare la criminalità organizzata non significa solo rafforzare i controlli e la repressione: è necessaria una visione più ampia e strategica. Una città sicura è una città che investe nelle persone, nella coesione sociale e nella prevenzione del degrado.

Per il Partito Democratico, la prevenzione parte dal territorio: quartieri ben illuminati, spazi pubblici curati e vissuti, opportunità per i giovani e percorsi di inclusione sociale rappresentano la vera risposta al disagio e al crimine. La nostra visione si fonda su una sicurezza che non divide, ma unisce e coinvolge.

Non possiamo ignorare la "zona grigia" che consente alla criminalità organizzata di prosperare. Una comunità libera e prospera non può convivere con una città parallela che opera nell’ombra. È necessario aprire un dibattito franco e coraggioso su questo tema. La politica deve assumersi la responsabilità di contrastare ogni forma di illegalità e di favorire una cultura della legalità e della trasparenza.

Ribadiamo la nostra proposta di istituire un Osservatorio Comunale sulla Sicurezza e la Legalità. Questo strumento, già proposto a febbraio e ignorato dall'attuale amministrazione, rappresenta un passo fondamentale per il monitoraggio e la coordinazione degli interventi sul territorio. Grazie al coinvolgimento delle istituzioni, delle forze dell’ordine e della cittadinanza, l’Osservatorio potrà essere un punto di riferimento per l'analisi e l’azione condivisa contro ogni forma di criminalità.

Proponiamo anche l’implementazione di tecnologie innovative, come sistemi di videosorveglianza integrati, che possano monitorare i luoghi sensibili della città, sempre nel rispetto della privacy e della trasparenza.

Rivolgiamo un appello a tutte le forze politiche, sociali ed economiche: la lotta alla criminalità organizzata e la costruzione di una città sicura non devono essere temi divisivi. È un obiettivo comune, da raggiungere con determinazione e unità.

Il Partito Democratico di Fondi si impegna a promuovere una visione di sicurezza che unisce legalità, inclusione e sviluppo, e a lavorare con coraggio per il futuro della nostra comunità.