Domenica 1 dicembre presentazione del libro "La fabbrica delle ragazze" di Ilaria Rossetti

Domenica 1 dicembre alle ore 18.00 a Fondi si svolgerà la presentazione del libro di Ilaria Rossetti “La fabbrica delle ragazze”, organizzata dal Pavone Liberia collaborazione con la sezione ANPI di Fondi.

Nel suo romanzo l'autrice parte da una storia dimenticata, il tragico incidente sul lavoro avvenuto nel 1918 nella fabbrica di munizioni Sutter&Thevenot di Castellazzo di Bollate, in cui persero la vita 59 lavoratori, 52 dei quali giovani donne, un evento che ha sconvolto la vita degli abitanti del posto, che non sarà più la stessa.

Non dimenticare e raccontare queste storie è il primo passo per non perderne la memoria. Sarà un' occasione importante per parlare anche di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Vi aspettiamo alle ore 18 presso il Pavone Libreria in via XXIV maggio a Fondi.